Tesla trennte sich 2022 von drei Viertel seiner Bitcoin, seitdem herrscht Stillstand. Ändert ein Zusammenschluss mit SpaceX daran etwas?

Elon Musk prüft Mega-Fusion: Was passiert mit den 30.000 Bitcoin?

Elon Musk prüft Mega-Fusion: Was passiert mit den 30.000 Bitcoin?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Elon Musk prüft eine mögliche Fusion zwischen Tesla und SpaceX. â³

Beide Unternehmen besitzen zusammen 30.000 Bitcoin im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar. â³

Die Fusion könnte bedeutende Vorteile in KI und Halbleiterproduktion bieten.

Regulatorische Hürden und Zustimmung der Tesla-Aktionäre sind erforderlich.

Bahnt sich im Firmenimperium von Elon Musk eine historische Fusion an? Der Tesla-Chef hat bestätigt, dass der Elektroautohersteller und das Raumfahrtunternehmen SpaceX derzeit einen möglichen Zusammenschluss prüfen. Beide Konzerne haben dafür unabhängige Ausschüsse eingerichtet, die nun über die Bedingungen einer möglichen Fusion beraten sollen. Dabei geht es auch um den Besitz von zusammengenommen 30.000 BTC im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar.

Elon Musk sieht Vorteile in einer Fusion

Wirtschaftlich könnte die Fusion vor allem bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz und autonomer Systeme, aber auch bei der Herstellung von modernen Halbleitern Vorteile bieten. Tesla investiert unter anderem in selbstfahrende Fahrzeuge und humanoide Roboter, wohingegen SpaceX neben seinem Raumfahrtgeschäft zunehmend auf KI-Infrastruktur setzt. Unabhängig von dem diskutierten Zusammenschluss arbeiten beide Unternehmen bereits heute bei einzelnen Technologieprojekten zusammen.

Für die Fusion müssten jedoch auch die Tesla-Aktionäre zustimmen und einige regulatorische Hindernisse genommen werden. Angesichts der Bewertung von 1,5 Billionen US-Dollar für Tesla und knapp zwei Billionen US-Dollar für SpaceX könnte es der größte Firmenzusammenschluss der Geschichte werden.

Was bedeutet die Fusion für Musks Bitcoin-Strategie?

Spannend dürfte auch sein, wie die beiden Unternehmen mit ihrem unterschiedlichen Umgang mit Kryptowährungen zusammenfinden. Tesla hatte Anfang 2021 für 1,5 Milliarden US-Dollar Bitcoin gekauft, sich allerdings im zweiten Quartal 2022 von 75 Prozent seiner damaligen Bestände getrennt. Seitdem hat der Elektroautohersteller seine verbliebenen Bitcoin weitgehend unangetastet gelassen. SpaceX hält seine Investitionen in Kryptowährungen dagegen stärker aus der öffentlichen Wahrnehmung heraus und verfolgt keine vergleichbar transparente Bitcoin-Strategie, was sich im Zuge der Fusion möglicherweise ändern würde.