Seit Juni 2025 kauft Bitmine jede Woche Ether. Damit ist bald Schluss, denn bis zum fünfprozentigen Ziel fehlen nur noch wenige Zukäufe. Tom Lee liefert derweil ein neues Argument für den Markt.

Bitmine fehlen noch 76.000 Ether bis zum Ende der Kaufserie

Bitmine fehlen noch 76.000 Ether bis zum Ende der Kaufserie

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitmine hat in der letzten Woche 12.532 Ether gekauft und den Gesamtbestand auf über 6 Millionen Token erhöht. â³

Bis zum Ziel von fünf Prozent fehlen noch rund 76.000 Ether, was in sechs Wochen erreicht sein könnte. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die Einkaufstour von Bitmine steuert spürbar auf die Zielgerade zu, denn das Unternehmen legte in der vergangenen Woche noch einmal nach und kaufte 12.532 Ether. Damit wächst der Bestand auf 6.028.946 Token, was einem Gegenwert von rund 15,3 Milliarden US-Dollar entspricht.

Bis zum selbst gesteckten Ziel von fünf Prozent fehlen damit noch rund 76.000 Ether, welches bei aktuellem Kauf-Rhythmus innerhalb der nächsten sechs Wochen erreicht sein dürfte. Danach soll Schluss sein. Seit dem Start der Strategie im Juni 2025 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben jede Woche Käufe getätigt.

Gestaked sind derzeit rund 5,07 Millionen ETH, sprich 84 Prozent des Bestands. Daraus erwartet Bitmine Erträge von etwa 336 Millionen US-Dollar im Jahr. Das Gesamtvermögen inklusive Bargeld und Wertpapieren beziffert das Unternehmen auf 16,2 Milliarden US-Dollar, vor einer Woche waren es noch 17,4 Milliarden. Der Rückgang geht auf den gefallenen Ethereum-Kurs zurück.

Lee setzt auf das Erbe der Babyboomer

Zusammen mit den Daten untermauerte Lee seine bullische These und verwies auf Schätzungen der US-Steuerbehörde IRS und seines eigenen Hauses Fundstrat, wonach zwischen 2026 und 2028 zwischen 1,5 und 2 Billionen US-Dollar an Vermögen den Besitzer wechseln dürften, vor allem durch Erbschaften.

“Der laufende Vermögenstransfer dürfte den kommenden Krypto-Bullenmarkt stützen, da die Erbenden jünger sind und wahrscheinlich eine höhere Risikobereitschaft für Krypto und Aktien mitbringen”, erklärte Lee. Wie viel davon tatsächlich in digitale Vermögenswerte fließt, lässt sich allerdings nicht beziffern.