Die Entwicklung des XRP Ledgers geht voran, dennoch fehlt dem Kurs der Auftrieb. Halten die Unterstützungen?

XRP verliert 13 Prozent in zwei Wochen und steht vor wichtigem Netzwerk-Update

XRP verliert 13 Prozent in zwei Wochen und steht vor wichtigem Netzwerk-Update

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… XRP hat in den letzten zwei Wochen 13,5 Prozent seines Wertes verloren und steht aktuell bei 1,30 US-Dollar. â³

Ein wichtiges Netzwerk-Update steht bevor, das technische Schwachstellen beheben soll. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Für XRP-Anleger waren die vergangenen zwei Wochen alles andere als einfach. Aktuell scheint sich der Kurs bei 1,30 US-Dollar zu stabilisiert, dabei hat die Kryptowährung innerhalb von 14 Tagen bereits 13,5 Prozent ihres Wertes verloren. Allein in den vergangenen sieben Tagen ging es um 7,1 Prozent bergab. Dabei bereitet sich der XRP Ledger derzeit auf ein wichtiges Netzwerk-Update vor. Bereits am 23. Oktober könnte die Änderung “fixCleanup3_4_0“ aktiviert werden, die mehrere technische Schwachstellen bei der Rückholung von Token aus dem Liquiditätspool beheben soll. Voraussetzung ist, dass die Zustimmung von mehr als 80 Prozent der Validatoren bis dahin bestehen bleibt. Allerdings gibt es bei den geplanten Kreditfunktionen noch Schwierigkeiten. Drei dafür notwendige Änderungen haben die erforderliche Mehrheit bislang nicht erreicht. Ob das bevorstehende Update den angeschlagenen XRP-Kurs wieder beleben kann oder weitere Verluste drohen, entscheiden nun diese Kursmarken:

XRP in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich XRP zwischen 1,2701 und 1,3076 US-Dollar. Zuletzt schloss der Kurs bei 1,2919 US-Dollar und lag damit leicht unter dem Vortagesschluss von 1,2941 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 81,6 Milliarden US-Dollar und unterstreicht die Bedeutung von XRP am Krypto-Markt.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (1,3139 US-Dollar). Die jüngste Kursentwicklung zeigt überwiegend tiefere Hochs und zuletzt auch tiefere Tiefs, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Unterstützungen liegen bei 1,2701 US-Dollar und rund 1,2907 US-Dollar. Widerstände befinden sich zwischen 1,3056 und 1,3076 US-Dollar sowie am EMA-20 bei 1,3139 US-Dollar. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage bärisch.

Der RSI (14) liegt bei etwa 33,6 und signalisiert überverkaufte bis schwache Verhältnisse. Das Histogramm weist eine beschleunigte negative Tendenz auf, was die Abwärtsdynamik der letzten Stunden bestätigt.

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt aktuell rund 0,0727 US-Dollar, gemessen an der Differenz zwischen Ober- und Unterband. Das deutet auf eine relativ enge Handelsspanne und eine anhaltende Konsolidierung nahe den Unterstützungen hin. Ein Durchbruch könnte das Risiko stärkerer Kursbewegungen erhöhen.

Kurzfristige XRP-Kursprognose

Die kurzfristige Prognose für XRP am 18. Oktober 2026 ist neutral bis leicht bärisch. Unterstützungen liegen bei 1,2701 US-Dollar und 1,2907 US-Dollar; relevante Widerstände bei 1,3056–1,3139 US-Dollar (EMA-20). Ein Ausbruch über 1,314 US-Dollar (EMA) mit Volumen könnte das bullishe Szenario (Ziel 1,314–1,360 US-Dollar) einleiten, während ein Bruch unter 1,2701 US-Dollar zu verstärkter Abwärtsbewegung (Ziel 1,230–1,260 US-Dollar) führen dürfte. Nutze RSI und Schlusskurse relativ zum EMA zur kurzfristigen Risikosteuerung.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent bleibt eine Seitwärtsbewegung zwischen 1,2701 und 1,314 US-Dollar das wahrscheinlichste Szenario. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Kurs zwischen der Unterstützung bei 1,2701 US-Dollar und dem EMA-20 bei 1,3139 US-Dollar bewegt. Ein RSI zwischen 30 und 45 sowie eine geringe Ausweitung der Bollinger-Bänder würden die anhaltende Konsolidierung bestätigen. Zusätzliche Unterstützung bietet das untere Bollinger-Band bei 1,2775 US-Dollar. Fällt der Kurs hingegen unter 1,26 US-Dollar, wäre das neutrale Szenario hinfällig.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario erhält eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent und setzt eine nachhaltige Erholung über den EMA-20 voraus. Steigt der RSI über 50 und überwindet der Kurs die Marke von 1,3139 US-Dollar, könnte sich die Aufwärtsbewegung beschleunigen. Ein spürbarer Anstieg des Handelsvolumens würde den Ausbruch zusätzlich bestätigen. In diesem Fall rücken Kursziele zwischen 1,314 und 1,36 US-Dollar in den Fokus. Als weiterer Widerstand dient das Fibonacci-Retracement bei 1,4313 US-Dollar. Fällt der Kurs dagegen unter 1,29 US-Dollar, wäre das bullische Szenario vorerst hinfällig.

Bärisches Sezenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent bleibt eine stärkere Korrektur derzeit das am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Kritisch wird es, wenn der Kurs die Unterstützung bei 1,2701 US-Dollar unterschreitet und der RSI gleichzeitig unter 30 fällt. Ein nachhaltiger Bruch des unteren Bollinger-Bandes bei 1,2775 US-Dollar würde den Verkaufsdruck zusätzlich verstärken. In diesem Fall könnte der Kurs zunächst auf 1,26 US-Dollar und anschließend in Richtung 1,23 US-Dollar fallen. Als wichtiges Umkehrsignal gilt der EMA-20 bei 1,3139 US-Dollar. Ein Anstieg über 1,314 US-Dollar würde das bärische Szenario entkräften.Ist dieses Gespräch bisher hilfreich?

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.