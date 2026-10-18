Ein Foto vor dem falschen Werbeplakat reichte, um die XRP-Community in Aufruhr zu versetzen. Was steckt wirklich dahinter?

Sydney Sweeney sorgt für kuriosen Schlagabtausch zwischen Ripple und Cardano

Sydney Sweeney sorgt für kuriosen Schlagabtausch zwischen Ripple und Cardano

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ein Selfie von Ripple-Ex-Chef David Schwartz sorgt für Aufregung in der Krypto-Community. â³

Cardano-Gründer Charles Hoskinson bringt Humor ins Spiel und löst Spekulationen aus.

Der Hintergrund des Scherzes hat milliardenschwere XRP-Geschäfte zur Grundlage.

Die vermeintlich falsche Aufnahme überstrahlt die eigentliche Werbung am Times Square. â³

Was hat Hollywoodstar Sydney Sweeney mit der Kryptowährung XRP zu tun? Eigentlich gar nichts, zumindest soweit bekannt. Dennoch sorgt die Schauspielerin derzeit für Gesprächsstoff in der Krypto-Community. Auslöser ist ein Selfie des ehemaligen Ripple-Technologiechefs David Schwartz auf dem New Yorker Times Square. Durch einen Kommentar von Cardano-Gründer Charles Hoskinson entwickelte sich daraus ein kurioser Schlagabtausch zwischen zwei der bekanntesten Gesichter der Krypto-Branche.

Ein falsches Foto sorgt für Spekulationen um XRP

Schwartz veröffentlichte auf X ein Selfie vor einer riesigen Werbetafel mit Sydney Sweeney. Die Schauspielerin, bekannt aus der HBO-Serie Euphoria, war darauf im Rahmen einer Werbekampagne für die Sportprognose-Plattform Novig zu sehen und der Ripple-Veteran kommentierte seine Aufnahme augenzwinkernd mit den Worten: “Ups, falsche Werbetafel.“

Cardano-Gründer Charles Hoskinson ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und scherzte unter dem Beitrag, er habe gewusst, dass die Schauspielerin XRP besitze. Damit löste er zahlreiche scherzhafte Reaktionen und Spekulationen über mögliche Kryptowährungsbestände der Schauspielerin aus. Wenig später veröffentlichte Schwartz ein weiteres Selfie, diesmal vor der Werbetafel des XRP-Unternehmens Evernorth, das wenige Tage zuvor sein Nasdaq-Debüt gefeiert hatte. Dazu schrieb er scherzhaft, dass er nun endlich die richtige Werbetafel erwischt habe.

Hinter dem Hollywood-Witz steckt ein milliardenschweres XRP-Geschäft

Mit rund 473 Millionen XRP in seiner Unternehmensreserve gehört Evernorth zu den größten börsennotierten Haltern der Kryptowährung. Dazu kommen weitere 300 Millionen US-Dollar an Bruttoerlösen aus dem Zusammenschluss mit Armada Acquisition Corp. Zum feierlichen Börsenstart sollte dann auch die Werbetafel am Times Square auf diesen Meilenstein aufmerksam machen. Doch die vermeintlich falsche Aufnahme mit Sydney Sweeney sorgte letztlich für mehr Aufmerksamkeit als die eigentliche Werbung.