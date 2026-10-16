Hätte der Plan der Hacker besser aufgehen können? Tausende Likes auf einen gefälschten Beitrag der Basketballliga.

NBA wirbt für Memecoin: Stecken Betrüger hinter dem Krypto-Post?

NBA wirbt für Memecoin: Stecken Betrüger hinter dem Krypto-Post?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… NBA-Account wirbt für NBA Coin, doch es steckt ein Hackerangriff dahinter. â³

Trotz großer Reichweite bleibt die Marktkapitalisierung des Tokens erstaunlich niedrig. â³

Dies ist nicht der erste Vorfall dieser Art; ähnliche Aktionen gab es bereits 2025. â³

Betrüger nutzen zunehmend Social-Media-Accounts bekannter Marken für Krypto-Werbung.

Normalerweise begeistert die NBA ihre Millionen Fans mit spektakulären Dunks und Basketballstars wie LeBron James oder Stephen Curry. Doch nun erschien auf dem offiziellen Account der nordamerikanischen Basketballliga ein Beitrag, der zum Kauf einer Kryptowährung namens NBA Coin aufforderte. Hinter der ungewöhnlichen Werbung steckt offenbar ein Hackerangriff.

NBA Coin: Millionenpublikum, kaum Käufer

„Wo Basketball-Leidenschaft auf Blockchain-Innovation trifft“, hieß es sinngemäß in dem inzwischen gelöschten Beitrag, in dem die Nutzer aufgefordert wurden, den NBA Coin zu kaufen. Gleich mitgeliefert wurde die sogenannte Contract-Adresse, über die sich die Kryptowährung eindeutig identifizieren lässt.

The NBA appears to have been hacked, with one Instagram post promoting a meme coin: 'NBA Coin.'



The post has since been deleted. pic.twitter.com/bgSPRsFl14 — Front Office Sports (@FOS) October 15, 2026

Der Token war über Pump.fun erstellt worden und der Instagram-Beitrag erhielt vor seiner Lösung bereits 3.592 Likes und 500 Kommentare. Dennoch hielt sich die Begeisterung der Anleger offenbar in Grenzen. Der NBA Coin erreichte eine Marktkapitalisierung von gerade einmal 3.500 US-Dollar, was angesichts der Bekanntheit der Basketballliga ein erstaunlich bescheidener Wert.

Schon zum zweiten Mal wird die NBA für Krypto-Werbung missbraucht

Ganz neu ist die Masche allerdings nicht. Bereits im März 2025 hatten Hacker den offiziellen X-Account der NBA übernommen und dort ebenfalls einen angeblich offiziellen NBA Coin auf der Solana-Blockchain beworben. Der Beitrag verschwand damals nach etwa fünf Minuten wieder, wurde aber zuvor von den internationalen Accounts der Basketballliga verbreitet.

Mit der aktuellen Kryptowährung hatte der damalige Token jedoch nichts zu tun. Die beiden Projekte verwendeten zwar denselben Namen, verfügten aber über unterschiedliche Contract-Adressen. Die NBA ist zudem nicht das einzige prominente Ziel solcher gefälschten Promo-Aktionen für unseriöse Memecoins. Aktuell missbrauchen Betrüger auch die Social-Media-Accounts anderer bekannter Unternehmen und Persönlichkeiten vermehrtfür fragwürdige Krypto-Werbung.