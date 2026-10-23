Ein Repost vom Pump.fun-Mitgründer trieb den Token binnen Minuten auf 15 Millionen US-Dollar. Dann verschwand der Beitrag wieder, und mit ihm fast der gesamte Wert.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der Memecoin Project Kimchi hat innerhalb kürzester Zeit über 98 Prozent seines Wertes verloren. â³

Auslöser war ein gelöschter Beitrag auf X, der mit Pump.fun in Verbindung steht. â³

Der Memecoin Project Kimchi hat binnen Minuten mehr als 98 Prozent seines Werts verloren. Vom Höchststand bei knapp 15 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung blieben nach Daten von GMGN rund 284.000 übrig. Das Handelsvolumen der vergangenen 24 Stunden lag bei etwa 9,3 Millionen US-Dollar.

Ausgelöst wurde die Bewegung von zwei Beiträgen auf X, die inzwischen beide gelöscht sind. Am frühen Morgen veröffentlichte der Account des Traders Kimchi ein KI-generiertes Bild, das ein Plakat auf einem Gehweg in Manhattan zeigte, samt Pump.fun-Logo und einem QR-Code, welcher direkt zu einem frisch erstellten Token führte.

Kurz darauf teilte Alon, Mitgründer von Pump.fun, den Beitrag. Die Bewertung schoss daraufhin binnen Minuten in Richtung 15 Millionen US-Dollar. Dann entfernte Alon seinen Repost, Kimchi löschte den Ursprungsbeitrag und strich den Verweis auf Pump.fun aus seinem Profil, dazu ältere Beiträge über die Plattform samt eines Videos zu seinem Einstieg. In folge dessen brach der Kurs schlagartig ein.

Innerhalb weniger Minuten war fast die gesamte Bewertung verschwunden, Quelle: wublockchain

Drei Tage zuvor war Kimchi noch Aushängeschild

Erst am 20. Oktober hatte Pump.fun den pseudonymen Solana-Trader als kreativen Partner verpflichtet. Alon bezeichnete ihn damals als ersten Menschen, dem der Sprung von Krypto in die Popkultur gelungen sei. Bekannt wurde Kimchi durch einen angeblichen Gewinn von rund 40 Millionen US-Dollar beim TRUMP-Token. In der Szene steht der Ausdruck “ein Kimchi” seither für genau diese Summe. Minuten nach der Vertragsunterzeichnung startete bereits ein nach ihm benannter Token, der innerhalb einer Stunde 40 Millionen US-Dollar erreichte und inzwischen bei rund 12,7 Millionen notiert.

Zweifel gab es dabei früh. Den Werbepost von Pump.fun versahen X-Nutzer bereits am 21. Oktober mit einem Community-Hinweis. Darin heißt es, der viel zitierte Gewinn sei nie durch eine öffentliche Wallet belegt worden. Außerden zeigten zugeordnete Adressen wiederholt frühes Sniping neuer Token mit anschließendem Verkauf.

Weder Kimchi noch Alon haben sich bislang zu den gelöschten Beiträgen geäußert. In der Community fordern Käufer eine Entschädigung, da erst der Repost die Bewegung ausgelöst habe.