Trotz guter Nachrichten zeigt sich der ADA-Kurs von seiner schwachen Seite, Cardano rutscht weiter ab. Wo die entscheidenden Marken jetzt liegen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Cardano (ADA) verzeichnet einen Rückgang von etwa elf Prozent und notiert bei 0,22 US-Dollar. â³

Die technische Analyse zeigt entscheidende Kursmarken und mögliche Szenarien für die Zukunft. â³

Für Cardano-Anleger gibt es derzeit wenig Grund zur Freude. Die Kryptowährung ADA ist in den vergangenen sieben Tagen um rund elf Prozent gefallen und notiert inzwischen nur noch bei etwa 0,22 US-Dollar. Dabei gibt es aus dem eigenen Ökosystem durchaus positive Nachrichten.

Erst Anfang Oktober führte Cardano mit CIP-113 einen neuen Standard für programmierbare Token ein, der unter anderem die Ausgabe regulierter Finanzprodukte auf der Blockchain erleichtern soll. Zudem treibt die Cardano Foundation ihre Pläne für die Internet-Domainendung .ada voran. Am Krypto-Markt finden diese Entwicklungen bislang allerdings kaum Beachtung. Für Anleger stellt sich nun die Frage, ob der Kurs nach den jüngsten Verlusten einen Boden findet oder eine weitere Verkaufswelle bevorsteht. Diese Kursmarken werden jetzt entscheidend:

ADA in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 0,2373 US-Dollar (Hoch) und 0,2159 US-Dollar (Tief). Die letzten sechs Vier-Stunden-Kerzen zeigten Hochs bei 0,2373 US-Dollar und Tiefs bei 0,2159 US-Dollar. Aktuell notiert ADA bei 0,221 US-Dollar und damit unter dem Vortagesschluss von 0,2302 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 8,32 Milliarden US-Dollar und verdeutlicht Cardanos Stellung innerhalb des Krypto-Marktes.

Der Kurs notiert klar unter dem EMA-20 bei 0,233 US-Dollar, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Die Abfolge tieferer Hochs und tieferer Tiefs bestätigt einen kurzfristigen Abwärtstrend. Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 0,2159 US-Dollar, während sich Widerstände bei 0,2302 und 0,2373 US-Dollar befinden. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Der RSI (14) liegt bei 38,2 und befindet sich damit im schwachen Bereich. Das Histogramm zeigt negative Werte, jedoch mit einer leichten Abschwächung der Abwärtsbeschleunigung.

Die Bollinger-Bänder haben eine Breite von rund 0,03387 US-Dollar, damit moderat geöffnet und Hinweis auf erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen. Der Markt zeigt eine angespannt wirkende Konsolidierung innerhalb des vorherrschenden Abwärtstrends.

Kurzfristige ADA-Kursprognose

Kurzfristige Prognose für ADA am 15. Oktober 2026: neutral bis leicht bärisch. Der Kurs liegt unter dem EMA-20 (0,233 US-Dollar), das Momentum ist schwach, und die erste Unterstützung bei 0,2159 US-Dollar entscheidet über die weitere Richtung. Ein Ausbruch über 0,2302 US-Dollar mit Volumenanstieg würde ein bullishes Szenario eröffnen; ein Bruch unter 0,2159 US-Dollar erhöht das Abwärtsrisiko deutlich. Für Anleger bleiben strikte Risikoregeln wichtig; Stopps unter 0,2159 US-Dollar oder Positionsreduktion bei Volumenrückgang sind zu erwägen.

Neutrales Szenario

Mit 45 Prozent ist das neutrale Szenario derzeit das wahrscheinlichste. Dabei dürfte sich der Kurs zwischen 0,205 und 0,235 US-Dollar bewegen. Dafür müsste sich der RSI zwischen 35 und 45 stabilisieren, während sich der EMA-20 zunehmend dem aktuellen Kurs annähert. Auch eine Verengung der Bollinger-Bänder auf weniger als 0,025 US-Dollar würde die Konsolidierung bestätigen. Als wichtige Unterstützung dient das jüngste Tief bei 0,2159 US-Dollar. Auf der Oberseite begrenzt zunächst der Widerstand bei 0,2302 US-Dollar das Aufwärtspotenzial. Darüber liegt der EMA-20 bei 0,23323 US-Dollar. Ein nachhaltiger Anstieg über 0,236 US-Dollar würde das neutrale Szenario invalidieren.

Bullisches Szenario

Mit 20 Prozent ist das bullische Szenario derzeit weniger wahrscheinlich. Dafür müsste der Kurs zunächst den Widerstand bei 0,2302 US-Dollar mit steigendem Handelsvolumen überwinden. Steigt gleichzeitig der RSI über 50 und dreht der EMA-20 nach oben, würde dies die Aufwärtsbewegung zusätzlich bestätigen. Als nächster Widerstand rückt dann die Marke bei 0,2373 US-Dollar in den Fokus. Gelingt auch hier ein nachhaltiger Ausbruch, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Fibonacci-Level bei 0,256997 US-Dollar. Darüber liegt das nächste Kursziel bei 0,28 US-Dollar. Ein Rückgang unter 0,224 US-Dollar würde das bullische Szenario invalidieren.

Bärisches Szenario

Mit 35 Prozent bleibt eine weitere Korrektur ein relevantes Risiko. Dafür müsste der Kurs zunächst die Unterstützung bei 0,2159 US-Dollar mit steigendem Handelsvolumen unterschreiten. Fällt gleichzeitig der RSI unter 35, würde sich das technische Bild weiter eintrüben. Auch ein deutlich oberhalb des Kurses verlaufender EMA-20 bei 0,23323 US-Dollar würde den Abwärtstrend bestätigen. Als erstes Kursziel rückt dann die psychologisch wichtige Marke bei 0,205 US-Dollar in den Fokus. Sollte auch diese Unterstützung fallen, könnte sich die Korrektur bis auf 0,17 US-Dollar ausweiten. Ein nachhaltiger Anstieg über 0,236 US-Dollar würde das bärische Szenario invalidieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

