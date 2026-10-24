Nach einem Angriff auf die Fearless Wallet korrigiert der Polkadot-Kurs heftig. Diese DOT-Chartmarken werden für Krypto-Anleger jetzt entscheidend.

Polkadot bricht ein: Wie tief fällt der DOT-Kurs nach dem Hacker-Angriff?

Polkadot bricht ein: Wie tief fällt der DOT-Kurs nach dem Hacker-Angriff?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Polkadot verzeichnet einen starken Kursrückgang von fast zehn Prozent innerhalb von 24 Stunden. â³

Eine Sicherheitslücke bei der Fearless Wallet sorgt für Unsicherheit unter den Anlegern.

Mindestens 17.286 DOT wurden durch Angriffe auf manipulierte Browser-Erweiterungen gestohlen.

Die technische Analyse zeigt mögliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den DOT-Kurs. â³

Der Abwärtstrend am Krypto-Markt trifft Polkadot derzeit besonders hart. Innerhalb von 24 Stunden verlor der DOT-Kurs knapp zehn Prozent und gehört damit zu den größeren Verlierern unter den Altcoins. Zuletzt Unruhe beunruhigte eine Sicherheitslücke bei der Fearless Wallet viele DOT-Anleger. Wie die Polkadot Community Foundation warnte, konnten Angreifer über manipulierte Versionen der Browser-Erweiterung rund 20 Monate lang auf sensible Nutzerdaten zugreifen. Mindestens 17.286 DOT wurden bereits gestohlen.

Betroffen sind vier Versionen der Wallet-Erweiterung für Chrome und Firefox, die private Schlüssel und Wiederherstellungsphrasen unbemerkt an einen fremden Server übermittelten. Nutzer sollen ihre Guthaben deshalb umgehend auf neue, sichere Wallets übertragen. Die mobilen Apps für Android und iOS gelten hingegen als sicher. Kann sich der Polkadot-Kurs nach dem jüngsten Ausverkauf stabilisieren oder droht ein weiterer Rückschlag? Welche Chartmarken jetzt wichtig werden, zeigt diese technische Analyse.

Polkadot in der technischen Analyse

Der Polkadot-Kurs hat in den vergangenen sechs 4-Stunden-Kerzen deutlich an Boden verloren. Dabei schwankte der DOT-Kurs zwischen einem Hoch von 1,195 US-Dollar und einem Tief von 1,055 US-Dollar. Mit einem aktuellen Schlusskurs von 1,06 US-Dollar notiert der Altcoin inzwischen rund 9,9 Prozent unter dem Niveau von vor 24 Stunden, als noch etwa 1,177 US-Dollar erreicht wurden. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf rund 1,81 Milliarden US-Dollar.

Weiterhin notiert der Kurs deutlich unter dem EMA-20 bei 1,12 US-Dollar. Auch die jüngste Entwicklung bestätigt den kurzfristigen Abwärtstrend: Auf immer tiefere Hochpunkte folgen neue Tiefstände. Eine erste Unterstützung findet sich im Bereich zwischen 1,05 und 1,06 US-Dollar, wo das jüngste Kurstief und das untere Bollinger-Band verlaufen. Auf der Oberseite dürfte zunächst der EMA-20 bei 1,12 US-Dollar als Widerstand wirken, gefolgt von den jüngsten Zwischenhochs bei 1,20 US-Dollar. Solange DOT den EMA-20 nicht zurückerobert, bleibt das Chartbild kurzfristig bärisch.

Auch die Momentum-Indikatoren liefern bislang wenig Anlass für Optimismus bei Polkadot. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei rund 38,5 und signalisiert damit eine schwache Kursdynamik, ohne bereits einen extrem überverkauften Zustand anzuzeigen. Zugleich deutet das Histogramm auf einen zunehmenden Verkaufsdruck hin. Kurzfristig könnte sich die Abwärtsbewegung daher weiter fortsetzen.

Die Schwankungsintensität bleibt ebenfalls erhöht. Mit einer Bollinger-Band-Breite von rund 0,151 US-Dollar zeigt Polkadot gemessen am aktuellen Kurs eine vergleichsweise hohe Volatilität. Der Altcoin befindet sich damit weiterhin in einer angespannten Marktphase, in der sich die jüngste Konsolidierung zunehmend als Abwärtsbewegung erweist. Sollten weitere Verkäufe folgen, droht eine Fortsetzung der Korrektur.

Kurzfristige Polkadot-Kursprognose

Kurzfristig bleibt der Ausblick für Polkadot neutral bis bärisch. Auf der Unterseite rücken zunächst die Unterstützung bei 1,05 US-Dollar, die mit dem unteren Bollinger-Band und dem jüngsten Kurstief zusammenfällt, sowie die psychologisch wichtige Marke von 1,00 US-Dollar in den Blick. Für eine nachhaltige Erholung müsste DOT hingegen zunächst den EMA-20 bei 1,12 US-Dollar zurückerobern. Gelingt der Ausbruch bei steigendem Handelsvolumen, wäre eine Erholung in Richtung 1,20 bis 1,30 US-Dollar möglich. Sollte der Kurs dagegen unter 1,05 US-Dollar fallen, drohen weitere Verluste bis auf etwa 0,90 US-Dollar. Solange DOT unter dem EMA-20 notiert und die Momentum-Indikatoren schwach bleiben, sollten Anleger das erhöhte Abwärtsrisiko berücksichtigen.

Neutrales Szenario (30 Prozent)

Im neutralen Szenario stabilisiert sich der Polkadot-Kurs oberhalb der Unterstützung bei 1,05 US-Dollar und bewegt sich zunächst seitwärts zwischen 1,06 und 1,14 US-Dollar. Dafür müsste sich der RSI oberhalb von 38 behaupten, während der EMA-20 bei 1,12 US-Dollar allmählich abflacht. Eine nachhaltige Erholung bleibt allerdings aus, solange die Käufer keinen neuen Aufwärtsimpuls setzen können. Fällt DOT unter 1,02 US-Dollar, wäre dieses Szenario hinfällig.

Bullisches Szenario (25 Prozent)

Im bullischen Szenario gelingt Polkadot die Rückeroberung des EMA-20 bei 1,12 US-Dollar. Steigt der RSI zugleich über 50 und zieht das Handelsvolumen an, könnte sich die Erholung beschleunigen. Entscheidend wäre anschließend ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei 1,20 US-Dollar. In diesem Fall eröffnet sich weiteres Kurspotenzial bis auf 1,30 US-Dollar. Ein Rückfall unter die Marke von 1,00 US-Dollar würde die bullische Prognose dagegen entkräften.

Bärisches Szenario (45 Prozent)

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent bleibt das bärische Szenario derzeit am wahrscheinlichsten. Sollte Polkadot die Unterstützung bei 1,05 US-Dollar verlieren und der RSI unter 35 fallen, dürfte sich der Verkaufsdruck weiter verstärken. Auch die psychologisch wichtige Marke von 1,00 US-Dollar könnte dann unterschritten werden. Als nächste Kursziele rücken 0,99 bis 0,90 US-Dollar in den Blick. Erst eine nachhaltige Rückeroberung der Marke von 1,20 US-Dollar würde dieses Szenario entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.