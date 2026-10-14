Ein Hyperliquid-Wal nimmt offenbar Millionengewinne mit. Steht dem HYPE-Kurs etwa eine Rutschpartie bevor?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ein Großinvestor hat HYPE-Token im Wert von über zehn Millionen US-Dollar an Kraken überwiesen. â³

Der HYPE-Kurs pendelt aktuell um 82 US-Dollar und steht vor einer möglichen Unterstützung bei 80 US-Dollar. â³

Steht Hyperliquid vor einer größeren Korrektur? Ein früher Großinvestor hat HYPE-Token im Wert von mehr als zehn Millionen US-Dollar an die Krypto-Börse Kraken überwiesen. Die Wallet war bereits bei rund 3,50 US-Dollar eingestiegen und liegt damit trotz des jüngsten Rücksetzers noch immer mehr als 2.200 Prozent im Plus. Ob tatsächlich verkauft wurde, ist zwar nicht bekannt. Solche Transfers auf Börsen gelten jedoch häufig als Vorbereitung für Gewinnmitnahmen. Der HYPE-Kurs zeigt sich davon bislang allerdings unbeeindruckt und notiert trotz des schwachen Marktumfelds weiter oberhalb von 82 US-Dollar.

Millionen-Transfer nach Kraken

Nach On-Chain-Daten hat die Wallet in den vergangenen Tagen HYPE-Token im Wert von insgesamt rund 10,7 Millionen US-Dollar an Kraken überwiesen. Gemessen am ursprünglichen Einstiegskurs entspricht das einem Gewinn von rund 2.200 Prozent. Vollständig getrennt hat sich der Investor von seiner Position allerdings nicht: HYPE-Token im Wert von rund zehn Millionen US-Dollar befinden sich weiterhin in der Wallet.

Hält die Unterstützung bei 80 US-Dollar?

Charttechnisch befindet sich Hyperliquid derweil in einer Konsolidierungsphase. Der Kurs notiert unter dem EMA20 und pendelt derzeit um 82 US-Dollar. Gleichzeitig nähert sich HYPE der Unterstützungszone im Bereich von 80 US-Dollar. Solange diese hält, spricht der Chart eher für eine Verschnaufpause als für einen nachhaltigen Trendwechsel.

Auch der RSI liefert derzeit kein eindeutiges Signal. Mit rund 42 Punkten bewegt sich der RSI zwar unterhalb der neutralen 50er-Marke, ein überverkauftes Niveau hat der Indikator aber noch nicht erreicht. Ob der jüngste Rücksetzer damit bereits ausgestanden ist oder sich zunächst fortsetzt, dürfte sich in den kommenden Handelstagen entscheiden.

Bullishes Szenario

Gelingt die Rückkehr über den Bereich von 84 US-Dollar und anschließend über die Zone um 85,50 US-Dollar, könnte Hyperliquid den jüngsten Rücksetzer rasch hinter sich lassen. In diesem Fall rücken zunächst Kurse zwischen 86,50 und 92 US-Dollar wieder in den Blick.

Neutrales Szenario

Am wahrscheinlichsten bleibt zunächst eine Seitwärtsphase. Dabei könnte HYPE zwischen 80 und 84 US-Dollar pendeln und den kräftigen Anstieg der vergangenen Monate verarbeiten. Solange die Unterstützung im Bereich von 80 US-Dollar hält, bleibt dieses Szenario intakt.

Bärisches Szenario

Rutscht der Kurs dagegen nachhaltig unter die Marke von 79 US-Dollar, dürfte sich die Korrektur ausweiten. Dann wäre ein Rücksetzer in Richtung 75 US-Dollar das nächste realistische Ziel.

Steht HYPE trotz der Rallye noch immer günstig da? BTC-ECHO+ hat Hyperliquid zuletzt unter die Lupe genommen und analysiert, was Umsatz, Token-Rückkäufe und die Bewertung über das weitere Kurspotenzial verraten. Mehr dazu hier: Hyperliquid unterbewertet? Warum HYPE noch günstig sein könnte

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.