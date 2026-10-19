Auf Cardano sorgt ein Stablecoin mit ungewöhnlich hohen Renditen für Aufsehen. Auch Charles Hoskinson mischt mit einer besonderen Wette mit.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der Stablecoin USDrf von RealFi sorgt auf der Cardano-Blockchain für Aufsehen. â³

Aktuell wird eine jährliche Rendite von rund 52 Prozent für die verzinsliche Variante sUSDrf angezeigt. â³

Cardano-Gründer Charles Hoskinson hat eine Wette auf das Wachstum des Stablecoins angestoßen.

Der ADA-Kurs zeigt eine moderate Aufwärtstendenz, bleibt jedoch unter dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt. â³

Auf der Cardano-Blockchain sorgt der Stablecoin USDrf von RealFi für Aufsehen. Der an den US-Dollar gekoppelte Token ist durch reale Vermögenswerte wie Kredite und Staatsanleihen gedeckt. Auf Strike Finance wird für die verzinsliche Variante sUSDrf derzeit eine jährliche Rendite von rund 52 Prozent angezeigt. Woher diese außergewöhnlich hohe Rendite stammt, ist bislang allerdings unklar.

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Cardano-Gründer Charles Hoskinson hat unterdessen eine Wette auf das Wachstum des Stablecoins angestoßen. Auf dem Prognosemarkt Bodega können Nutzer darauf setzen, ob die USDrf-Einlagen bei Strike Finance eine Million US-Dollar erreichen. Am 17. Oktober lagen die Einlagen zunächst bei knapp 100.000 US-Dollar und stiegen kurz darauf um weitere 50.000 US-Dollar.

Kann das den ADA-Kurs nun beflügeln?

Cardano Struktur und Trendbild

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Handelsspanne zwischen 0,2111 und 0,2229 US-Dollar. Mit einem aktuellen Schlusskurs von 0,2211 US-Dollar notiert der Coin leicht über dem Niveau des Vortages von 0,2203 US-Dollar und zeigt damit eine moderate Aufwärtstendenz. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf rund 8,29 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert aktuell knapp unter dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Perioden (EMA-20) bei 0,2223 US-Dollar. Die jüngste Abfolge tieferer Hochs und tieferer Tiefs deutet auf eine kurzfristige Schwächephase hin. Auf der Unterseite rücken zunächst das untere Bollinger-Band bei 0,2136 US-Dollar sowie das jüngste Verlaufstief bei 0,2111 US-Dollar als wichtige Unterstützungen in den Fokus. Auf der Oberseite stellen hingegen 0,2229 US-Dollar und 0,2313 US-Dollar die nächsten relevanten Widerstandsmarken dar. Solange es den Bullen nicht gelingt, den EMA-20 zurückzuerobern, bleibt das kurzfristige Chartbild neutral bis leicht bärisch.

Momentum-Check

Der RSI (14) liegt bei rund 44,5 und befindet sich damit im schwächeren Bereich ohne Überverkauft-Signal. Das Momentum-Histogramm deutet auf eine Abschwächung des Abwärtsdrucks hin, was auf kurzfristige Stabilisierung hindeutet.

Kurzfristige Prognose

Die kurzfristige Prognose für Cardano (ADA) bleibt neutral bis leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,2136 und 0,2111 US-Dollar, während der EMA-20 bei 0,2223 US-Dollar und die Marke von 0,2313 US-Dollar als Widerstände fungieren. Ein Tagesschlusskurs über 0,2313 US-Dollar könnte neue Aufwärtsimpulse auslösen. Fällt ADA hingegen unter 0,2111 US-Dollar, drohen weitere Verluste. Anleger sollten daher insbesondere den RSI und den EMA-20 im Blick behalten.

Neutrales Szenario

Das neutrale Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent und sieht einen ADA-Kurs zwischen 0,2136 und 0,2313 US-Dollar vor. Voraussetzung ist, dass der RSI zwischen 40 und 50 bleibt und sich der Kurs zwischen dem unteren Bollinger-Band und dem EMA-20 bewegt. Ein Ausbruch über 0,2313 US-Dollar würde dieses Szenario infrage stellen.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent und sieht einen Kursanstieg auf 0,2313 bis 0,26 US-Dollar vor. Dafür müsste der RSI über 50 steigen und der ADA-Kurs oberhalb des EMA-20 schließen. Ein bestätigter Ausbruch über 0,2313 US-Dollar könnte den Aufwärtstrend verstärken.

Bearishes Szenario

Das bearishe Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent und sieht einen Kursrückgang auf 0,2111 bis 0,185 US-Dollar vor. Auslöser wäre ein RSI unter 40 sowie ein Schlusskurs unterhalb des unteren Bollinger-Bandes bei rund 0,2136 US-Dollar. Damit würde sich der bestehende Abwärtstrend fortsetzen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.