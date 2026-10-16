Zcash-Mitgründer Eli Ben-Sasson hält einen ZEC-Kurs von 2.000 US-Dollar noch in diesem Jahr für realistisch. Wie stehen die Chancen?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Zcash-Kurs verzeichnet einen Anstieg von zwölf Prozent im Tagesvergleich. â³

Mitgründer Eli Ben-Sasson prognostiziert einen Kurs von 2.000 US-Dollar noch in diesem Jahr. â³

Charttechnische Analyse zeigt Unterstützung bei 1.200 US-Dollar und Widerstand zwischen 1.266 und 1.293 US-Dollar. â³

Zcash könnte sich zwischen 1.200 und 1.260 US-Dollar stabilisieren, bevor eine größere Erholung möglich ist. â³

Der Zcash-Kurs meldet sich mit einem kräftigen Plus zurück. Während sich der Krypto-Markt nach den Verlusten zur Wochenmitte wieder erholt, legt der Privacy Coin satte zwölf Prozent im Tagesvergleich zu. Eine optimistische Prognose aus den eigenen Reihen kommt da genau zum richtigen Zeitpunkt: Mitgründer Eli Ben-Sasson bezeichnete einen Kursanstieg auf 2.000 US-Dollar noch in diesem Jahr als “No-Brainer”. Langfristig sieht er Zcash sogar bei 5.000 US-Dollar. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Was gibt der Chart kurzfristig her?

Zcash-Kurs klettert wieder nach oben

Die Lage hat sich aus charttechnischer Sicht zuletzt wieder etwas verbessert. Zcash notiert bei rund 1.223 US-Dollar und damit oberhalb des gleitenden Durchschnitts der vergangenen 20 Vierstundenperioden, der aktuell bei etwa 1.199 US-Dollar verläuft. Nach dem Rücksetzer zu Monatsbeginn ist das zumindest ein erstes positives Zeichen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) gibt jedoch derzeit noch keinen Anlass für überzogene Erwartungen. Mit rund 53 Punkten liegt er knapp oberhalb der neutralen 50er-Marke. Die jüngsten Kursgewinne haben die Ausgangslage verbessert, eine starke Aufwärtsdynamik ist aber noch nicht erkennbar.

Für den weiteren Verlauf sind zunächst zwei Kursbereiche interessant. Auf der Unterseite liegt bei rund 1.200 US-Dollar eine erste Unterstützung. Nach oben dürfte Zcash dagegen im Bereich zwischen 1.266 und 1.293 US-Dollar auf Widerstand stoßen. Erst wenn der Kurs diese Hürden überwindet, wäre der Weg für eine größere Erholung wieder etwas freier.

Bullishes Szenario

Sollte Zcash über 1.266 US-Dollar steigen und anschließend auch die Marke von 1.293 US-Dollar überwinden, könnte sich die Erholung fortsetzen. Dafür müsste der Anstieg allerdings von einer stärkeren Nachfrage begleitet werden. In diesem Fall wären zunächst Kurse zwischen 1.300 und 1.400 US-Dollar denkbar. Die von Ben-Sasson genannten 2.000 US-Dollar blieben damit vorerst noch ein gutes Stück entfernt.

Neutrales Szenario

Wahrscheinlicher erscheint zunächst eine ruhigere Phase nach den starken Schwankungen der vergangenen Wochen. Dabei könnte sich Zcash zwischen 1.200 und 1.260 US-Dollar bewegen. Solange der Kurs in dieser Spanne bleibt, wäre weder eine Fortsetzung der Rallye noch ein erneuter größerer Rücksetzer absehbar. Der jüngste Anstieg könnte sich damit zunächst als Stabilisierung erweisen.

Bärisches Szenario

Anders sähe es aus, sollte ZEC erneut unter 1.200 US-Dollar fallen. Besonders die Unterstützung bei rund 1.182 US-Dollar wäre dann wichtig. Gibt auch sie nach, könnte die jüngste Erholung rasch wieder an Boden verlieren. Ein Rückgang in den Bereich zwischen 1.050 und 1.160 US-Dollar wäre in diesem Fall möglich.

Ob Zcash noch in diesem Jahr die von Ben-Sasson prognostizierten 2.000 US-Dollar erreicht, lässt sich aus der kurzfristigen Chartanalyse zumindest nicht ableiten. Entscheidend für die längerfristige Entwicklung dürfte aber auch sein, ob sich Zcash als Wertspeicher etablieren kann. Was hinter dieser Investmentthese steckt und welche Schwächen sie hat, lest ihr hier: Hat Zcash als privater Bitcoin eine Zukunft?

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.