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Partnerschaften 

Ripple auf Expansionskurs: Gleich zwei neue Deals mit Finanzunternehmen

Ripple meldet gleich zwei neue Deals mit der Finanzwelt. Einer davon könnte RLUSD einen wichtigen Schub geben.

Jan-Malte Minnerup
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Ripple-Münze vor grünem Kurs-Chart.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ripple baut seine Zusammenarbeit mit der traditionellen Finanzwelt weiter aus

Ripple baut seine Zusammenarbeit mit der traditionellen Finanzwelt weiter aus und hat gleich zwei neue Partnerschaften bekannt gegeben. Der US-Aktienbroker DriveWealth will den Stablecoin RLUSD künftig auf dem XRP Ledger einsetzen und das südkoreanische Wertpapierhaus Meritz Securities plant die Nutzung von Ripples Technologie für die Verwahrung und Tokenisierung digitaler Vermögenswerte.

US-Aktienbroker setzt auf XRP Ledger

Mit DriveWealth gewinnt Ripple einen Partner, der bereits mehr als 100 Finanzunternehmen weltweit den Zugang zum amerikanischen Aktienmarkt ermöglicht. Dazu gehören Banken und andere Finanzdienstleister, die ihren Kunden den Handel mit US-Wertpapieren anbieten. Aktuell brauchen internationale Banküberweisungen teilweise deutlich länger als einen Geschäftstag. Dadurch müssen Finanzunternehmen häufig größere Geldbeträge vorhalten, um ihre Handelsgeschäfte rechtzeitig finanzieren zu können.

Um dieses Problem zu lösen, soll Ripples Stablecoin RLUSD künftig bei DriveWealth eingesetzt werden. Darüber hinaus wollen beide Unternehmen bei der Verwahrung digitaler Vermögenswerte und der Finanzierung von Aktiengeschäften zusammenarbeiten.

Ripple expandiert auch nach Südkorea

Eine weitere Partnerschaft hat Ripple mit Meritz Securities geschlossen. Das südkoreanische Wertpapierhaus möchte künftig untersuchen, wie sich digitale Vermögenswerte mithilfe von Ripple Custody sicher verwahren und klassische Wertpapiere auf einer Blockchain abbilden lassen.

Für Ripple ist es bereits die vierte institutionelle Partnerschaft in Südkorea in diesem Jahr. Zuvor hatte das Unternehmen Vereinbarungen mit der Versicherung Kyobo Life zur Abwicklung tokenisierter Staatsanleihen sowie den Banken Kbank und Jeonbuk Bank für internationale Überweisungen getroffen.

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