Nach kräftigem Kursplus dreht NEAR nun deutlich ins Minus. Ist das der Auftakt einer größeren Trendwende?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… NEAR-Kurs verliert nach starker Rallye rund zwölf Prozent und fällt in Richtung der 5-Dollarmarke. â³

Charttechnisch zeigt sich eine Konsolidierung, während Anleger möglicherweise Gewinne mitnehmen. â³

Nach der fulminanten Rallye der vergangenen Wochen legt NEAR den Rückwärtsgang ein. Im Tagesvergleich verliert der NEAR-Kurs rund zwölf Prozent und fällt damit wieder in Richtung der psychologisch wichtigen 5-Dollarmarke. Nach dem steilen Anstieg der vergangenen Wochen kommt die Korrektur wenig überraschend: Trotz des Rücksetzers steht auf Monatssicht noch immer ein Plus von rund 120 Prozent zu Buche. Während der Gesamtmarkt angesichts der bevorstehenden US-Inflationsdaten nachgibt, dürften bei NEAR nun auch erste Anleger Gewinne mitnehmen.

Charttechnisch hat sich das Bild dadurch kurzfristig eingetrübt. Der Kurs ist unter den EMA20 zurückgefallen und pendelt aktuell um 5,13 US-Dollar. Gleichzeitig nähert sich NEAR der Unterstützung im Bereich von 4,95 US-Dollar. Bislang spricht der Chart eher für eine Konsolidierung als für einen Trendwechsel. Hält die Unterstützung im Bereich von fünf US-Dollar, könnte sich der Kurs dort zunächst stabilisieren.

Die Dynamik hat jedoch zuletzt etwas nachgelassen. Der RSI ist auf rund 46 Punkte zurückgefallen und signalisiert damit weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Marktlage. Das spricht eher dafür, dass der Markt zunächst weiter Luft ablassen könnte. Ein neuer Abwärtstrend muss sich daraus nicht entwickeln.

So könnte es für den NEAR-Kurs weitergehen

Bullishes Szenario

Kann sich NEAR oberhalb der 5-Dollar-Marke stabilisieren und den Bereich um 5,35 US-Dollar zurückerobern, würde sich das Chartbild wieder aufhellen. Gelingt anschließend auch der Sprung über das jüngste Tageshoch bei 5,37 US-Dollar, rückt der Bereich um sechs US-Dollar erneut in den Fokus.

Neutrales Szenario (Wahrscheinlichkeit: 55 Prozent)

Am wahrscheinlichsten ist zunächst eine Fortsetzung der Konsolidierung. In diesem Fall bewegt sich NEAR weiter zwischen rund 4,95 und 5,40 US-Dollar und verarbeitet die kräftigen Kursgewinne der vergangenen Wochen. Eine solche Verschnaufpause würde den übergeordneten Aufwärtstrend zunächst nicht infrage stellen.

Bärisches Szenario (Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent)

Fällt NEAR dagegen nachhaltig unter die Unterstützung bei 4,89 US-Dollar, dürfte sich der Verkaufsdruck verstärken. Dann könnte die Korrektur in Richtung 4,20 US-Dollar ausgeweitet werden. Ein solcher Rücksetzer würde zwar einen Großteil der jüngsten Gewinne abschmelzen lassen, den starken Anstieg der vergangenen Monate aber noch nicht vollständig neutralisieren.

Ob die aktuelle Korrektur nur eine Verschnaufpause bleibt oder den Beginn einer größeren Gegenbewegung markiert, dürfte auch von den fundamentalen Entwicklungen rund um das Netzwerk abhängen. Warum NEAR derzeit zu den spannendsten KI-Projekten im Krypto-Sektor zählt, lest ihr hier: Die KI-Zugpferde im Krypto-Sektor?

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.