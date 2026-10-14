Ethereum (ETH) droht, seine Kurskorrektur auszuweiten. Können die Bullen einen Fehlausbruch noch abwenden? Die neuste Kursanalyse verrät die wichtigen Chartmarken.

Ethereum (ETH): So könnte es mit dem Kurs weitergehen

Ethereum (ETH): So könnte es mit dem Kurs weitergehen

Ethereum (ETH) versucht, sich in den letzten Handelstagen gegen eine größere Korrektur zu stemmen. Aktuell notiert der Ether-Kurs jedoch wieder unterhalb der 50-Tagelinie bei 2.440 US-Dollar. Ob die Bullen die jüngste Kursschwäche für neue Zukäufe nutzen werden, könnte sich bereits in den kommenden Handelstagen entscheiden. Welche Chartmarken auf der Ober- und Unterseite entscheidend für die Kursrichtung in den nächsten Wochen werden dürften, zeigt diese charttechnische Kursanalyse.

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