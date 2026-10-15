Bitcoin (BTC) wirkt nach steigenden US-Inflationszahlen zunehmend angeschlagen. Für aktive Trader ergibt sich eine interessante Short-Idee.

Abgabedruck steigt: Diese Kursmarken rücken jetzt für Anleger in den Fokus

Abgabedruck steigt: Diese Kursmarken rücken jetzt für Anleger in den Fokus

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin könnte eine Top-Formation ausbilden, während der US-Dollarindex als Gegenwind wirkt. â³

Steigende Verbraucherpreise in den USA erhöhen die Gefahr fallender Kurse und bieten ein potenzielles Short-Setup.

Ein Trading-Setup mit spezifischen Entry- und Kurszielen wird vorgestellt. â³

Marktexperte Stefan Lübeck analysiert die aktuelle Marktsituation und mögliche Kursentwicklungen. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Bitcoin droht, eine Top-Formation auszubilden. Allen voran wirkte ein starker US-Dollarindex (DXY) zuletzt als Gegenwind auf die Krypto-Leitwährung. Wider Erwarten steigende Verbraucher- sowie Produzentenpreise in den USA haben die Gefahr fallender Kurse nochmals erhöht. Eine Zwischenerholung in eine charttechnisch relevante Zone könnte ein interessantes Short-Setup bieten. Die aktuelle Trading-Idee mit Entry, Kursziel und Stop-Loss.

Bitcoin: Short-Einstieg bei Erholung bis an die 20-Tagelinie

Zwar könnte Bitcoin nach einem Rückfall auf ein neues Monatstief infolge steigender US-Verbraucherpreise sowie eines anhaltenden Abverkaufs von asiatischen Chip-Aktien, eine Zwischenerholung initiieren, jedoch droht bei einem Anstieg bis in den Bereich um die gleitende Durchschnittslinie EMA20 erneuter Abgabedruck. Bearishe Divergenzen im Trendstärke-Indikator RSI in mehreren höheren Zeiteinheiten, gepaart mit einer Korrekturausweitung im US-Technologiesektor infolge einer anhaltenden Schwäche im AI-Sektor, könnten den Bitcoin-Kurs in den kommenden Tagen weiter unter Druck setzen.

Ein interessanter Bereich für eine neue Verkaufsposition stellt der Bereich knapp unterhalb der 83.000 US-Dollar dar. Touchiert der Bitcoin-Kurs die 20-Tagelinie bei 82.759 US-Dollar und zeigt abermals Schwächeanzeichen, dürfte frischer Verkaufsdruck in den Markt kommen. Die Korrektur könnte den BTC-Kurs in der Folge auf ein neues Verlaufstief bei 79.631 US-Dollar drücken.

Oberhalb des Wochenhochs bei 84.300 US-Dollar dürfte das Käuferlager hingegen versuchen, eine neue Aufwärtswelle zu starten, weshalb die Short-Idee hinfällig wäre. Sollte Bitcoin das Korrekturziel ohne vorherige Zwischenerholung direkt abarbeiten, wäre die Trading-Idee hingegen vom Tisch.

Bearishes Trading-Setup

Richtung: Short

Einstieg: zwischen 82.766 US-Dollar und 83.178 US-Dollar

Kursziel: 79.631 US-Dollar

Stop-Loss: 84.420 US-Dollar

Aktueller Kurs: 81.509 US-Dollar

Zeithorizont: mehrere Tage

Trading-Setup auf Basis des Wertepaares BTC/USD

Redaktioneller Hinweis: Mit diesem Artikel wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden das Kauflevel sowie die Ziel- und Invalidierungsmarke des dargestellten Trading-Setups ab. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – hat diese Trading-Idee chartbasiert erstellt. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.