XRP verliert wichtige Kursmarken, während Wale Milliarden Coins auf Binance transferieren. Droht dem XRP-Kurs jetzt eine neue Verkaufswelle?

XRP-Kurs vor dem nächsten Absturz? Wale sorgen für Unruhe

XRP-Kurs vor dem nächsten Absturz? Wale sorgen für Unruhe

Die jüngste Talfahrt beim XRP-Kurs könnte erst der Anfang gewesen sein. Nachdem die Kryptowährung mehrere wichtige Unterstützungen verloren hat, liefern nun auch die On-Chain-Daten ein mögliches Warnsignal. Große Investoren transferieren auffällig viele XRP auf die Kryptobörse Binance. Ob dahinter tatsächlich Verkaufsabsichten stecken, ist zwar unklar. Für den ohnehin angeschlagenen Kurs könnte die Entwicklung dennoch zum Problem werden.

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