Die jüngste Talfahrt beim XRP-Kurs könnte erst der Anfang gewesen sein. Nachdem die Kryptowährung mehrere wichtige Unterstützungen verloren hat, liefern nun auch die On-Chain-Daten ein mögliches Warnsignal. Große Investoren transferieren auffällig viele XRP auf die Kryptobörse Binance. Ob dahinter tatsächlich Verkaufsabsichten stecken, ist zwar unklar. Für den ohnehin angeschlagenen Kurs könnte die Entwicklung dennoch zum Problem werden.
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