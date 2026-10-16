XRP hat in kurzer Zeit ordentlich Boden verloren und mehrere wichtige Bereiche aufgegeben. Ob der aktuelle Rücksetzer bald ausläuft oder noch mehr Druck kommt, hängt jetzt an wenigen Marken und der Stimmung im Gesamtmarkt.

XRP-Kurs unter Verkaufsdruck: Das müssen Anleger jetzt unbedingt wissen

XRP-Kurs unter Verkaufsdruck: Das müssen Anleger jetzt unbedingt wissen

Bei XRP hat sich die Korrektur in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich verschärft. Vom lokalen Hoch im September bei rund 1,65 US-Dollar ist der Kurs inzwischen bis auf etwa 1,30 US-Dollar zurückgekommen, womit innerhalb weniger Wochen rund 21 Prozent verloren gegangen sind. Gleichzeitig kippt die Stimmung auch an den Aktienmärkten, wo vor allem Technologie- und Halbleiterwerte kräftig unter Druck stehen. Für den Krypto-Markt ist das momentan alles andere als hilfreich.

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