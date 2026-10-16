Bei XRP hat sich die Korrektur in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich verschärft. Vom lokalen Hoch im September bei rund 1,65 US-Dollar ist der Kurs inzwischen bis auf etwa 1,30 US-Dollar zurückgekommen, womit innerhalb weniger Wochen rund 21 Prozent verloren gegangen sind. Gleichzeitig kippt die Stimmung auch an den Aktienmärkten, wo vor allem Technologie- und Halbleiterwerte kräftig unter Druck stehen. Für den Krypto-Markt ist das momentan alles andere als hilfreich.
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