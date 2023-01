Im Gegensatz zu traditionellen Finanzmärkten (wie Aktien oder Forex) ist der Markt der Kryptowährungen kaum reguliert. Behörden weltweit scheitern daran, mit dem rasanten Fortschritt der jungen Technologie mitzuhalten. Das führt zu Unklarheiten für Investoren und dazu, dass schwarze Schafe im Markt ihr Unwesen treiben können. So auch im Beispiel der FTX-Pleite: Innerhalb kürzester Zeit wurde Nutzern der Zugang zu ihren Geldern gesperrt. Ein Alptraum, der durch fehlende Regulierungen erst ermöglicht wurde.

Denn wie viele andere dubiose Kryptobörsen war FTX in einem Land ansässig, in welchem Lizenzen problemlos zu erlangen sind. Sie agierten außerhalb eines strengen regulatorischen Rahmens. Auf diese Weise konnte FTX die Gelder von vielen Investoren, die auf ihrer Plattform handelten, missbrauchen.

Regulierungen zielen darauf ab, Anleger zu schützen und Manipulation und Betrug einzudämmen. Dazu gehören gesunde Vorschriften für Krypto-ICOs und -Startups, Investoren und Börsen. So schafft man einen Rahmen, durch welchen das Krypto-Ökosystem konsistenter und sicherer wird und optimal wachsen kann.

Sensible und akkurate Regulierung kann den Kryptomarkt stabilisieren und das Risiko für Anleger verringern. Doch die Regulierung von Kryptowährungen als junge Anlageklasse ist sehr herausfordernd für jegliche Unternehmen und Behörden. Deshalb legt Globiance höchsten Wert darauf, rechtskonform zu handeln und arbeitet aktiv daran mit, Krypto-Regulierungen weltweit voranzutreiben.

Deshalb sind Regulierungen so wichtig

Bei Globiance scheut man keine Mühe, Anleger zu schützen. Dort ist man bereits seit dem ersten Tag rechtskonform reguliert und ging erst an den Start, nachdem man alle nötigen Lizenzen und Genehmigungen erhalten hatte. Auf diese Weise können Nutzer weltweit durch Globiance immer mit absoluter Sicherheit handeln.

Denn Regulierungen sind unbedingt nötig, um den ohnehin volatilen Kryptomarkt zu stabilisieren und Anleger zu schützen. Aus diesem Grund arbeitet Globiance aktiv daran, Lizenzen für Krypto- und Finanzdienstleistungen in zahlreichen Ländern weltweit zu erhalten. Das minimiert das Risiko von Geldwäsche und versichert, dass die Gelder von Kunden stets sicher aufbewahrt und nicht missbraucht werden.

Fehlende Regulierungen führten immer wieder dazu, dass Kryptowährungen für illegale Zwecke verwendet wurden und in einem schlechten öffentlichen Licht dastehen. Zu den bekanntesten Krypto-Betrügereien zählen ICO-Scams, Geldwäsche, Hacks, Schneeballsysteme und vieles weitere.

Auch in diesem Bereich ist Globiance tätig und arbeitet mit zahlreichen Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammen, um jegliche Krypto-Betrüge zu verhindern und einzudämmen. Kunden der Plattform können sich jederzeit darauf verlassen, dass ihre Gelder sicher sind.

Globiance treibt Krypto-Regulierung weltweit voran

Globiance ist eine vollständige Bank- und Börsenplattform. Die Plattform verfügt über Zahlungsschnittstellen, Bankdienstleistungen, Stablecoins und einen zentralen und dezentralen Marktplatz. So bietet Globiance Dienstleistungen für Firmen- sowie Privatkunden auf fünf Kontinenten an und verfügt über Filialen in 13 Ländern – mit Weiteren in Planung.

Aus diesem Grund ist Globiance in der Schweiz, Australien, den Vereinigten Staaten, Europa und Südafrika lizenziert. Darüber hinaus agiert Globiance in anderen Ländern, in denen sie tätig sind, entsprechend der lokalen Gesetze (Peru, Chile, Mexiko, Argentinien, Brasilien, Türkei und mehr). So unterliegt Globiance jederzeit der Überwachung von Aufsichtsbehörden weltweit, wie etwa der FINMA in der Schweiz.

Darüber hinaus bietet man das Staking und einhergehende Belohnungen durch $GBEX, Krypto- und Fiat-Wallets und eine Globiance-Debitkarte an. Die Plattform basiert auf dem XDC-Netzwerk und gehört somit zu den Blockchains der vierten Generation. Sie ist extrem sicher, entspricht militärischer Qualität und verfügt über blitzschnelle und günstige Transaktionen.

Letztlich arbeitet Globiance aktiv mit anderen Branchenführern zusammen, um gesunde Regulierung sowie die Einhaltung von diesen zu fördern und das Wachstum und den langfristigen Erfolg von Kryptowährungen zu garantieren. Auf diese Weise kannst du dich darauf verlassen, dass deine Gelder bei Globiance sicher sind.

