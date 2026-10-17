Bei Solana ist seit den US-Inflationsdaten vom Mittwoch ordentlich Druck reingekommen. Die Sorgen rund um Zinsen, hohe Bewertungen bei Risiko-Assets und eine mögliche längere Phase straffer Geldpolitik sind zwar nicht neu, durch die heißeren Inflationsdaten haben sie aber noch einmal deutlich mehr Gewicht bekommen. Davon bleibt auch der Krypto-Markt nicht verschont. Und Solana gehört momentan zu den Coins, bei denen man die schlechtere Stimmung ziemlich gut sehen kann.
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