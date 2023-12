Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Während Krypto-Presales für Anleger attraktive Chancen bieten, gehen mit ihnen auch korrelierend anziehende Risiken einher. Denn nicht jede neue Kryptowährung wird sich durchsetzen. Die Survivorship-Bias verleitet manch einen Anleger zum Glauben, dass die überwiegende Mehrheit neuer Coins langfristig Erfolg hat. Doch das Gegenteil ist der Fall, sodass es einer fundierten Recherche und dezidierten Analyse bedarf.

Ein erstes gutes Zeichen ist eine gewisse Nachfrage im Presale, die es bei den folgenden neuen Kryptowährungen mit Potenzial für 2024 zu beobachten gibt. Werfen wir als einen kurzen Blick auf die Krypto-Presales von Bitcoin ETF Token, Bitcoin Minetrix und Meme Kombat.

Bitcoin ETF Token

Die mögliche Genehmigung eines Bitcoin-ETFs weckt virales Potenzial in der Krypto-Community, da es ein bedeutender Schritt in Richtung Mainstream-Akzeptanz und institutioneller Anerkennung beim Bitcoin darstellen würde. Ein ETF würde Bitcoin einer breiteren Anlegerschicht zugänglich machen und als Verbindung zwischen traditionellen Finanzmärkten und der Kryptowelt fungieren. Zudem symbolisiert er eine Art regulatorische Legitimation und könnte das Vertrauen in Bitcoin stärken, was die Aufmerksamkeit und Begeisterung in der Community weiter anfacht.

Diese Viralität möchte mit dem Bitcoin ETF Token ein neues Krypto-Projekt nutzen und in Kursgewinne ummünzen. So ist der Zweck des Tokens primär auf eine Hommage für den Bitcoin-ETF ausgerichtet:

„Bitcoin ETF Token (BTCETF) ist ein ERC-20 Token, der in unserem verifizierten Smart Contract eingesetzt werden kann, um passive Belohnungen mit einer dynamischen Rate zu verdienen. Er wurde geschaffen, um die erwartete Ankunft von Bitcoin-ETFs auf den US-Finanzmärkten zu feiern.“



Der Bitcoin ETF Token hebt sich mit dem eigenen Konzept von vielen anderen neuen Coins ab. Denn die Entwicklung ist eng an den Bitcoin-ETF in der realen Welt geknüpft. Neben einem umfassenden Datenfeed auf der Website, der alle Nachrichten rund um eine potenzielle Genehmigung des Bitcoin-ETFs umfasst, werden auch Fortschritte in dieser Richtung Einfluss auf die Tokenomics nehmen. Verschiedene Token-Burnings können bis zu 25 % aller Token aus dem Angebot entziehen. Während angebotsseitig somit eine Verknappung entsteht, könnte die Staking-Rendite von aktuell 79 % die Nachfrage weiter erhöhen. Rund 3,3 Millionen $ sind bereits im Presale investiert.

Mehr über den Bitcoin ETF Token erfahren

Bitcoin Minetrix

Im Jahr 2023 hat sich das Mining von Bitcoin grundlegend verändert, im Vergleich zu den Anfangstagen der Kryptowährung. Ein deutliches Zeichen dafür ist das Erreichen eines Rekordhochs bei der Hashrate und der damit einhergehenden Steigerung der Mining-Schwierigkeit. Diese Entwicklungen bedeuten, dass immer mehr Rechenleistung benötigt wird, um neue Blöcke zu finden und Bitcoins zu schürfen.

Für Privatanleger ist es dadurch kaum noch profitabel, am Bitcoin-Mining teilzunehmen. Die hohen Kosten für spezialisierte Hardware und Energie, kombiniert mit der gestiegenen Konkurrenz durch große Mining-Unternehmen, machen es für Einzelpersonen schwierig, rentabel zu minen. Dies zeigt Ende 2023, wie sich das Ökosystem von Bitcoin weiterentwickelt hat und zunehmend von professionellen und groß angelegten Mining-Operationen dominiert wird.

Bitcoin Minetrix möchte das ändern und setzt für 2024 auf ein Stake-2-Mine-Konzept, das ergo via Ethereum-Blockchain transparent und intuitiv den Zugang zum Bitcoin-Mining ermöglichen möchte. Dies funktioniert wie folgt – es werden zunächst die BTCMTX Token in das Staking gezahlt und Mining-Credits als Reward ausgeschüttet. Mit diesen können die Investoren Hashpower beanspruchen, um anschließend automatisiert Rewards auf das Wallet ausgezahlt zu bekommen. Mittlerweile wurden schon rund 5,2 Millionen $ eingesammelt – Tendenz steigend.

Mehr über Bitcoin Minetrix erfahren

Meme Kombat

Meme-Coins haben sich als dauerhafter Bestandteil des Kryptomarktes etabliert. Mit DOGE, SHIB, PEPE, BONK und FLOKI befinden sich bereits fünf Meme-Coins unter den Top 100 Kryptowährungen. Auch für 2024 bleibt ihre Anziehungskraft aller Voraussicht nach für spekulative Anleger bestehen. Es zeichnet sich jedoch zunehmend der Trend ab, bei dem die Aufmerksamkeit möglicherweise zu Meme-Coins mit zusätzlicher Funktionalität verschoben wird. Solche Coins bieten über den reinen Unterhaltungswert hinaus praktische Anwendungen, was sie für Anleger potenziell attraktiver macht. So versuchen sich auch Dogecoin und Shiba Inu seit geraumer Zeit an der Weiterentwicklung.

Meme Kombat setzt auf ein Gaming-Ökosystem, das populäre Meme-Charaktere wie Doge, Pepe, Shiba Inu und Floki integriert, um eine breite Fanbasis anzusprechen. Im Zentrum von Meme Kombat steht die Arena, in der diese bekannten Meme-Figuren in von Künstlicher Intelligenz animierten Kämpfen gegeneinander antreten.

Hier können Fans auf die Ergebnisse dieser Kämpfe wetten und echtes Geld gewinnen. Die Kombination aus Memes, Wetten und KI-gesteuerter Action weckt innerhalb der Krypto-Community Fantasie, so offenbaren die fast 3 Millionen $ Raising Capital im Presale. Das Staking rundet das passive Einkommen via Meme Kombat ab und generiert im laufenden Presale aktuell eine dynamischen Rendite von 300 % APY.

Mehr über Meme Kombat erfahren

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden