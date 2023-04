ArbiSmart Neue Arbitrage-Möglichkeit lockt mit Gewinnen

Was ist Arbitrage?

Arbitrage ist ein Finanzbegriff, der sich auf eine Strategie bezieht, um Preisdifferenzen zwischen zwei oder mehreren Märkten auszunutzen. Einfach ausgedrückt, ist Arbitrage der Prozess des Kaufs eines Vermögenswertes auf einem Markt und des anschließenden Verkaufs auf einem anderen Markt zu einem höheren Preis. Das gewünschte Ergebnis ist es, aus der Wertdifferenz Gewinn zu ziehen.

Nehmen wir an, Aktie A wird an der FTSE für 50 US-Dollar gehandelt und gleichzeitig an der NASDAQ für 60 US-Dollar. Ein Arbitrageur könnte die Aktie an der FTSE für 50 US-Dollar kaufen und sie sofort an der NASDAQ für 60 US-Dollar verkaufen. So könnte er einen Gewinn von 10 US-Dollar pro Aktie erzielen.

Wie kann ich selbst Arbitrage nutzen?

ArbiSmart, eine beliebte Finanzinvestment-Plattform, hat eine neue Funktion eingeführt: die Crypto Sale Function.

Mit dieser Verkaufsfunktion erhältst du ein Vielfaches des Preises beim Verkauf einer der 25 von der Plattform unterstützten Kryptowährungen, ausgenommen der hauseigene Token RBIS von ArbiSmart. Bei diesem verspricht die Plattform eine noch höhere Steigerung.

Alle Kryptowährungen werden in Euro verkauft, außer RBIS, das in Euro oder USDT verkauft werden kann. Viele Menschen nutzen diese Funktion, um Arbitrage durchzuführen, indem sie ihre bevorzugte Währung auf einer anderen Börse kaufen und dann über die ArbiSmart-Plattform zum dreifachen Preis verkaufen.

Was du tun musst

Schritt 1: Kaufe Kryptowährung über die Börse deiner Wahl

Schritt 2: Hinterlege die gekaufte Kryptowährung bei ArbiSmart

Schritt 3: Gehe zur Seite “Sell Crypto” im Dashboard und verkaufe die Kryptowährung gewinnbringend

Gibt es einen Haken?

Es gibt immer einen Haken. Es ist gut zu wissen, was dich erwartet. Bei ArbiSmart musst du zwei spezifische Bedingungen erfüllen, um den höheren Kurs für deine Kryptos zu erhalten. Dazu gehören ein Mindestverkaufsbetrag, der für jede Kryptowährung unterschiedlich ist, und eine 24-monatige Sperrfrist, während der die verkauften Gelder nicht abgerufen werden können.

Wenn du dich zum Beispiel dazu entscheidest, Ethereum im Wert von 1.000 Euro zu verkaufen, werden auf dein ArbiSmart-Konto sofort 3.000 Euro gutgeschrieben. Diese werden jedoch erst nach Ablauf der 24-monatigen Sperrfrist abhebbar sein. Wenn du statt ETH RBIS verkaufst, erhöht sich der ausgezahlte Betrag.

Während du zwei Jahre warten musst, um auf die Gelder zugreifen zu können, kannst du es als eine Art Sparplan mit Zinsen betrachten, bei dem du das Kapital für den dreifachen Gewinn investierst. Du erhältst eine mögliche Rendite, ohne eine Vorhersageanalyse durchführen und die zukünftige Rentabilität deines BTC, DOGE und APE einschätzen zu müssen.

