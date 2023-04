Kein Vertrauen in die Banken? So kannst du dein FIAT und deine Kryptos auch aufbewahren

Die Krise in der Bankenbranche, die derzeit Schlagzeilen macht, hat bisher zum Zusammenbruch von drei US-amerikanischen, kryptofreundlichen Banken geführt: Silvergate, Signature und Silicon Valley Bank (SVB). Die Ansteckung scheint sich auch auf Europa auszubreiten, da es jüngst Bedenken bezüglich der Credit Suisse gab. Infolgedessen suchen Krypto-Besitzer nach einem sichereren Ort für ihr digitales Kapital, und die stabilste und profitabelste Option ist bisher eine zinsbringende Wallet.

Zinsbringende Wallets bieten dir die Möglichkeit, deine Gelder sicher aufzubewahren und gleichzeitig passiven Gewinn aus deinen Ersparnissen zu erzielen. Sie bieten eine konstante Rendite, unabhängig davon, in welche Richtung sich der Markt bewegt. Selbst wenn die Kurse plötzlich einbrechen, erhältst du für die Dauer deines Sparvertrags den gleichen Zinssatz.

Wie zinsbringende Wallets funktionieren

Eine zinsbringende Wallet funktioniert ähnlich wie eine Bank, die dein Kapital verwendet, um Investitionen zu tätigen und dir im Gegenzug Zinsen zahlt. Indem du deine Gelder in einem Wallet-Sparkonto für einen festgelegten Zeitraum sperrst, ermöglichst du, dass deine Kryptowährungen für bestimmte Zwecke wie Day-Trading, Kreditvergabe oder Arbitrage-Handel eingesetzt wird, und du wirst finanziell für die Nutzung deines Kapitals belohnt.

Der Prozess ähnelt dem eines Bankkontos: Du eröffnest ein Sparkonto und zahlst Geld ein, woraufhin du passive Gewinne erzielst. Die Höhe deiner Gewinne hängt vom gewählten Wallet ab und wird anhand des Sparplans, der Dauer der Sperrung und der Höhe deiner Einzahlung berechnet.

Die Vorteile

Wallet-Sparpläne bieten zahlreiche Vorteile. Ein wichtiger Faktor, insbesondere in der aktuellen Wirtschaftslage, ist, dass du mit einem zinsgenerierenden Wallet gegen Inflation geschützt bist und vor Aktienmarktcrashs bewahrt wirst. Außerdem erzeugen sie passive Gewinne, sodass du nicht ständig dein Kapital verwalten und rund um die Uhr die hochvolatilen Krypto-Märkte im Auge behalten musst, um lukrative Gelegenheiten nicht zu verpassen. Ein Wallet-Sparplan stellt sicher, dass du dich anderen Dingen widmen kannst, während dein Kapital Rendite erwirtschaftet, das unter Umständen deutlich besser ist als bei Banken.

Die richtigen Entscheidungen treffen

In vielerlei Hinsicht birgt die Krypto-Branche ein höheres Risiko als andere Anlageformen, aufgrund von Unterregulierung, außergewöhnlich hoher Marktvolatilität und der Anonymität, die es Kriminellen ermöglicht, im Krypto-Bereich zu gedeihen.

Die Sicherheit des von dir gewählten Wallets hängt von dessen regulatorischem Status, Erfahrung, Risikomanagementprotokollen, Anlagestrategien, Best Practices und anderen Sicherheitsrichtlinien ab, die von deinem gewählten Wallet umgesetzt werden.

Während eine dezentrale Wallet dir mehr Kontrolle über deine Gelder bietet, liegt der Vorteil einer zentralisierten Wallet, die als Verwahrer für dein Kapital fungiert, darin, dass es einer gewissen Regulierung unterliegt. Deine Wahl hängt von deinen persönlichen Anforderungen ab.

Weitere Faktoren, die zu berücksichtigen sind, sind die angebotenen Sparpläne sowie die unterstützten Währungen. Du solltest also darüber nachdenken, welche am besten zu deinen Bedürfnissen passen. Gibt es eine große Auswahl an unterstützten Kryptowährungen und werden auch FIAT-Währungen unterstützt?

Ähnlich wie bei einem Banksparplan wird ein kurzfristiger Wallet-Sparvertrag, bei dem deine Gelder nur für kurze Zeit gesperrt sind, eine niedrigere Verzinsung bieten als ein langfristiger Plan, bei dem deine Gelder für Jahre und nicht für Monate unzugänglich sind. Man sollte also realistisch bezüglich seiner finanziellen Flexibilität und seiner Gesamtliquidität sein. Ansonsten kann man bei vorzeitigen Abhebungen des Kapitals vor Abschluss der Sparverträge finanziell abgestraft werden.

Nehmen wir zum Beispiel ArbiSmart, eines der größten und am besten etablierten Wallets auf dem Markt. Die seit Anfang 2019 von der EU lizenzierte und registrierte Wallet unterstützt 30 verschiedene FIAT- und Kryptowährungen, von BTC, ETH, APE und SHIB bis hin zu EUR, USD und GBP. Es gibt Sparpläne für jeden, mit kurzfristigen Verträgen von nur einem oder drei Monaten und langfristigen Verträgen von drei oder fünf Jahren. Wallet-Besitzer können bis zu 147 Prozent pro Jahr verdienen, und die Zinsen werden täglich ausgezahlt. Der genaue Betrag, den du verdienen wirst, kann vor der Einzahlung berechnet werden, abhängig von der Währung deines Sparguthabens, dem eingezahlten Betrag, der Dauer des Sparvertrags und deinem Kontostatus.

Mit einem digitalen Wallet kannst du die Bankenkrise beruhigt überstehen. Verdiene Gewinne mit deinem Bitcoin und Euro, indem du dein Geld arbeiten lässt, um von den angebotenen Zinsen zu profitieren.

Hier geht es zur Wallet-Eröffnung.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Sponsored Post Disclaimer: Bei Sponsored Posts handelt es sich um bezahlte Artikel, für deren Inhalt ausschließlich die werbenden Unternehmen verantwortlich sind. BTC-ECHO trägt keinerlei Haftung für die versprochenen Dienstleistungen oder Investmentempfehlungen. Der Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Er ist weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren oder Kryptowährungen birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Die Veröffentlichung der mit „Sponsored“ oder „Anzeige“ gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen und werbende Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von BTC-ECHO oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von BTC-ECHO an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von BTC-ECHO und deren Mitarbeiter wider.

Mehr zum Thema Verwandte Themen Sponsored