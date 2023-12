Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Bitcoin Minetrix setzt auf Cloud-Mining

Das Cloud-Mining bietet somit grundsätzlich eine elegante Lösung für Privatanleger, da es die Herausforderungen des traditionellen Minings umgeht. Dies erfordert keine teure Hardware oder spezialisierte Kenntnisse. Anleger können Mining-Leistung von Anbietern mieten und so indirekt am Mining-Prozess teilnehmen. Diese Methode ermöglicht es auch Kleinanlegern, sich am Bitcoin-Mining zu beteiligen, ohne die hohen Anfangsinvestitionen und den Wartungsaufwand, der mit dem Betrieb eigener Mining-Rigs verbunden ist. Cloud-Mining demokratisiert den Mining-Prozess, indem es ihn zugänglicher und benutzerfreundlicher macht. Doch auch hier gibt es Risiken einer Zentralisierung.

Bitcoin Minetrix geht mit einem dezentralisierten und tokenisierten Cloud-Mining-Ansatz einen Schritt weiter, indem das Projekt das Mining noch intuitiver, sicherer, zugänglicher und transparenter gestalten möchte. Durch die Tokenisierung via Ethereum-Blockchain wird der Zugang zum Mining vereinfacht, da Anleger leicht in Mining-Aktivitäten investieren können, ohne sich um technische Details kümmern zu müssen. Dieser Ansatz erhöht die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Minings, was Vertrauen schafft und die Benutzererfahrung verbessert. Damit macht das Bitcoin Minetrix das Cloud-Mining für eine breitere Zielgruppe attraktiver.

Stake-2-Earn bietet 133 % APY Im Presale

Die Möglichkeit, im Presale von Bitcoin Minetrix passives Einkommen durch Staking-Rewards zu generieren, ist attraktiv. Es entstehen somit keine Opportunitätskosten, da Anleger direkt von Beginn an Erträge erzielen können. Vor der Freischaltung des Stake-2-Mine-Features bietet Bitcoin Minetrix Staking mit Ausschüttungen in BTCMTX an. Dies ermöglicht es Anlegern, ihre Investitionen aktiv zu nutzen und kontinuierliche Einkünfte zu erzielen, noch bevor das vollständige Mining-System in Betrieb genommen wird. Für jeden ETH-Block werden aktuell 158,5 BTCMTX Token ausgeschüttet, was einer APY von 133 % entspricht.

Mit der Freischaltung von Stake-2-Mine ändert sich dann das Modell. Denn fortan werden nicht mehr BTCMTX Token ausgeschüttet, sondern Mining-Credits. Diese können die Investoren zur Beanspruchung von Hashpower nutzen und erhalten damit anteilig die Belohnungen am Bitcoin-Mining – automatisiert via Smart Contracts ausgeschüttet auf das eigene Wallet.

Krypto-Youtuber beschäftigen sich mit Bitcoin Minetrix

Wenn sich Krypto-YouTuber schon früh mit neuen Kryptowährungen beschäftigen, kann dies erhebliche Vorteile für deren Bekanntheit und Akzeptanz bringen. Diese Influencer erreichen ein breites und oft engagiertes Publikum, das an Investitionen interessiert ist. Ihre Berichterstattung kann das Bewusstsein für eine neue Kryptowährung schnell steigern, was zu einer erhöhten Nachfrage führt. Die Präsenz in sozialen Medien, besonders auf Plattformen wie YouTube, ist somit entscheidend für die Verbreitung und das Wachstum neuer Kryptowährungen – auch hier ist Bitcoin Minetrix bereits präsent.

Natürlich sollten Anleger irgendwelchen Empfehlungen niemals blindlings folgen. Auch ein Investment in das innovative Cloud-Mining-Konzept von Bitcoin Minetrix ist ohne eigenständige Due-Diligence nicht angeraten. Wer von der eigenen Analyse jedoch überzeugt ist, kann direkt via Token-Swap über die offizielle Website BTCMTX Token kaufen.

