Seit den Anfangstagen der wertvollsten Kryptowährung der Welt ist das Bitcoin-Mining allseits beliebt. Während anfänglich private Miner noch ihre Bitcoins in Hinterzimmer schürften, hat sich die Branche in den letzten Jahren professionalisiert. Die Hash-Rate bewegt sich unweit der Verlaufshochs, das Bitcoin-Mining ist eine gigantische Industrie. Nun möchte Bitcoin Minetrix das Mining neu erdenken und präferiert ein Stake-2-Mine-Modell:

Das Stake-to-Mine-Konzept ist eine neuartige Idee, die verspricht, das Bitcoin-Mining aus mehreren Gründen wieder in den Bereich des Möglichen für gewöhnliche Krypto-Liebhaber zu bringen. Nutzer von Bitcoin Minetrix benötigen nur eine Ethereum-kompatible Wallet wie MetaMask, um BTCMTX-Token zu kaufen und einzusetzen, was die Sache sehr einfach macht. Das Team von Bitcoin Minetrix

Die Zentralisierung des Bitcoin-Minings

Das Bitcoin-Mining ist der Prozess, durch den neue Bitcoins in Umlauf gebracht und Transaktionen zur Blockchain hinzugefügt werden. Miner verwenden spezialisierte Hardware, um komplexe mathematische Probleme zu lösen. Diese werden für ihre Arbeit mit neuen Bitcoins – den sogenannten Block-Rewards – belohnt.

In den Anfangstagen des Bitcoins konnten Einzelpersonen mit einem Heim-PC am Mining teilnehmen und rentable Erträge erzielen. Mit steigender Beliebtheit und technologischem Fortschritt hat sich das Mining allerdings zu einem kapitalintensiven Geschäft entwickelt und große Mining-Farmen dominieren heute die Landschaft. Diese Zentralisierung des Minings macht es für Privatanleger immer schwieriger, einzusteigen und von den potenziellen Einnahmen zu profitieren. Wo einst ein Hobby-Miner eine Rolle spielte, setzen heutige Operationen auf Massenskalierung und Effizienz. Dies möchte Bitcoin Minetrix wieder ändern und setzt dabei auf ein modern interpretiertes Cloud-Mining.

Cloud-Mining für Bitcoin: Diese Chance sieht Bitcoin Minetrix

Das Cloud-Mining ermöglicht es Einzelpersonen, Mining-Kapazitäten von entfernten Datenzentren zu mieten. Statt eigene teure Hardware zu kaufen und zu betreiben, bezahlen Nutzer einen Dienstleister, der die Mining-Operationen übernimmt. Während dieses Modell den Einstieg ins Mining erleichtern kann, gibt es auch Bedenken. Viele Cloud-Mining-Verträge haben lange Laufzeiten, die anfänglichen Kosten können hoch sein. Zudem gibt es im Bereich des Cloud-Minings auch betrügerische Anbieter, die potenzielle Investoren um ihr Geld bringen. Daher ist Vorsicht und gründliche Recherche unerlässlich, bevor man in solche Dienste investiert. Zentralisierte Dienstleister bergen immer Risiken, wie Terra oder FTX offenbarten.

Nun möchte Bitcoin Minetrix die Herausforderungen lösen und setzt dabei auf ein dezentralisiertes und tokenisiertes Konzept. Basierend auf der Ethereum-Blockchain sollen Anleger in Zukunft transparent und sicher Bitcoin minen können. Der Ansatz funktioniert wie folgt:

Nach der Freischaltung des Stake-2-Mine-Konzepts bei Bitcoin Minetrix können die Anleger ihre BTCMTX-Token in das Staking geben. Anschließend werden Staking-Rewards ausgeschüttet. Dabei handelt es sich um sogenannte Mining-Credits. Diese berechtigen zur Inanspruchnahme von Hashpower. Anteilig erhalten die Cloud-Miner nun Rewards aus den Mining-Aktivitäten. Diese werden dank Smart Contracts automatisiert ausgeschüttet, ohne dass der Kauf teurer Hardware oder die ständige Aktualisierung von Software erforderlich sind.

Übrigens können Anleger bereits vor dem Start von Stake-2-Mine ein passives Einkommen generieren, denn das Staking während des Vorverkaufs erfolgt mit der Ausschüttung von 158,5 BTCMTX-Token pro Ethereum-Block, die dann anteilig an die Staker verteilt werden. Somit können BTCMTX-Halter ihren Bestand weiter ausbauen, um später mehr Hashpower zu beanspruchen. Aktuell sind schon über 161 Millionen BTCMTX im Staking-Pool gesperrt. Die geschätzte jährliche Rendite liegt bei 259 % APY.

Der Bitcoin Minetrix Presale

Das Bitcoin-Mining bleibt attraktiv. Mit bullischen Kursprognosen für Bitcoin könnten auch die Block-Rewards in Zukunft wertvoller werden.

Wer den Ansatz von Bitcoin Minetrix spannend findet, kann aktuell den Presale näher analysieren. Dieser befindet sich in Vorverkaufsphase 3, die zeitnah mit der nächsten Preisanhebung endet. Früh-Investoren können sich aktuell für 0,0112 US-Dollar an Bitcoin Minetrix (BTCMTX) beteiligen, wenn die eigenständige Analyse positiv ausfällt. Der Kauf gelingt dann mit ETH/USDT in einem einfachen Token-Swap.

