Die Bitcoin-Hashrate erreicht ein neues Allzeithoch, das Mining wird immer komplexer. Der neue Krypto-Presale Bitcoin Minetrix möchte Privatanlegern wieder die Teilnahme am Mining ermöglichen. Doch ist Stake-2-Mine die Lösung?

Bitcoin Minetrix möchte mit Stake-2-Mine das Mining demokratisieren

Bitcoin Minetrix, ein neues Krypto-Projekt im Presale, möchte das Mining durch sein innovatives Stake-2-Mine-System demokratisieren. Diese Methode ermöglicht es Nutzern, durch das Staken von Token am Mining-Prozess teilzunehmen, ohne dabei auf teure Hardware angewiesen zu sein. Dieser Ansatz soll das Mining für eine breitere Nutzerbasis zugänglich machen und eine Alternative zum traditionellen, rechenintensiven Mining bieten. Zugleich wird das Mining damit nicht zu einer Aktivität für die Anleger mit der größten Expertise. Bitcoin Minetrix verspricht, durch die Verteilung der Mining-Möglichkeiten auf mehr Teilnehmer, eine gerechtere und insbesondere zugänglich Form des Bitcoin-Minings zu schaffen.

Das Stake-to-Mine-Konzept ist eine neuartige Idee, die aus mehreren Gründen verspricht, das Bitcoin-Mining für normale Krypto-Fans wieder in den Bereich der Möglichkeiten zu bringen. Benutzer von Bitcoin Minetrix benötigen zum Kauf und Einsatz von BTCMTX-Tokens lediglich eine Ethereum-kompatible Wallet wie MetaMask, was die Sache sehr einfach macht. Durch das Abstecken von BTCMTX erhält man nicht handelbare ERC-20-Token-Credits, die im Tausch gegen BTC-Cloud-Mining-Leistung verbrannt werden müssen. BTCMTX-Team

So funktioniert das dezentrale Cloud-Mining

Dezentrales und tokenisiertes Cloud-Mining bietet mehrere Vorteile: Es ist potenziell einfach und für jeden zugänglich, unabhängig von technischem Wissen oder finanziellen Ressourcen. Nutzer können ohne teure Hardware oder hohe Stromkosten am Mining teilnehmen. Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie ist der Prozess sicher und transparent, wodurch die Integrität und Vertrauenswürdigkeit des Mining-Verfahrens erhöht wird. Tokenisierung ermöglicht es außerdem, kleinere Anteile am Mining zu erwerben, was eine breitere Teilnahme ermöglicht. Hier hat das Projekt Bitcoin Minetrix die führende Layer-1-Blockchain Ethereum als Ziel auserkoren.

Das Prinzip ist einfach. Die Anleger müssen einfach BTCMTX Token kaufen, diese staken und dann Mining-Credits erhalten. Im Gegenzug können sie die Mining-Credits für Hashpower einsetzen, sodass sie am Mining partizipieren. Umgehend werden dann die Block-Rewards auf das persönliche Wallet ausgeschüttet.

Bitcoin Minetrix sammelt über 4,2 Millionen US-Dollar ein: Staking-Renditen schon im Presale

Zuletzt gab es eine deutliche Nachfrage im Presale, der bereits über 4,3 Millionen Dollar generiert hat. Teilnehmer, die ihre BTCMTX Token umgehend ins Staking einbringen, profitieren aktuell von einer jährlichen Rendite (APY) von 140 % und sammeln zusätzliche Token bis zum Launch von Stake-2-Mine.

Sobald die Stake-2-Mine-Funktion dann aktiviert wird, können diese Token genutzt werden, um Mining-Credits zu erhalten, die wiederum in BTC-Cloud-Mining-Slots umgewandelt werden. Diese Struktur bietet bereits im Vorverkauf die Möglichkeit, durch Staking passive Erträge zu erzielen.

Wenn die eigenständige Recherche und Analyse überzeugen, können sich Anleger auf der offiziellen Website mit einem Token-Swap gegen ETH/USDT an Bitcoin Minetrix beteiligen.

