MILLIONMINER – Test und Erfahrungen
MILLIONMINER bietet ASIC-Mining-Hardware und Hosting-Dienstleistungen für private und institutionelle Kunden an. Das Unternehmen ist an Standorten in den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Deutschland vertreten und ermöglicht es, ASIC-Miner führender Anbieter wie etwa Bitmain oder IceRiver zu bestellen und bei Bedarf auch direkt zu einem Hosting-Zentrum liefern zu lassen.
In unserer Review erfährst du alle Infos zu den Preisen, Zahlarten, Sicherheitsfunktionen und unterstützten Kryptowährungen sowie zum Support des Anbieters und liest, welche Erfahrungen unsere Community mit MILLIONMINER gemacht hat.
Was ist MILLIONMINER?
Das Unternehmen MILLIONMINER bietet ASIC-Mining-Hardware und Hostet Mining für Kryptowährungen wie Bitcoin und zahlreiche Altcoins an. Kunden können so Mining-Equipment namhafter Hersteller wie Bitmain oder IceRiver kaufen und beispielsweise direkt zu einem Hosting-Zentrum liefern lassen oder selbst einen Hosted Miner im Rechenzentrum nutzen.
MILLIONMINER ist seit 2020 erfolgreich am Markt etabliert und führt unterschiedliche Colocations-Pakete für Großprojekte oder kleinere Mining-Anbieter im Angebot. Das Unternehmen bietet die Planung, Einrichtung und den Betrieb ganzer Mining-Farmen an. Kunden profitieren hier von den Erfahrungen des Anbieters MILLIONMINER im Betrieb von Mining-Farmen seit dem Jahr 2015 setzen.
Durch die Zusammenarbeit mit dem Partner Endless Power Solutions bietet MILLIONMINER auch die Nutzung sogenannter Hosted Miner im Rechenzentrum des Partnerunternehmens an.
Zahlarten
MILLIONMINER akzeptiert Zahlungen via Überweisung (SEPA, SWIFT) sowie Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), USD Coin (USDC) und Tether (USDT). Für Banküberweisungen steht hier ein europäisches Bankkonto zur Verfügung. So kannst du Hardware-Kosten und Hosting-Gebühren kaufen und flexibel mit Fiat-Geld oder Kryptowährungen bezahlen.
Gebühren
Beim Miner Hosting berechnet MILLIONMINER einen transparent kommunizierten Strompreis zwischen 0,07 und 0,08 US-Dollar pro Kilowattstunde (kWh). Weitere Gebühren wie beispielsweise Standgebühren, Kautionen oder Einrichtungsgebühren fallen nicht an.
Da dieser All-Inklusive-Strompreis nach eigenen Angaben realistisch kalkuliert wird, geht MILLIONMINER davon aus, diesen auch langfristig halten zu können. Dennoch wird auf der Website darauf hingewiesen, dass die Strompreise auf aktuellen Marktpreisen basieren und daher Änderungen möglich sind.
Unterstützte Coins und Token
Neben bekannten und verbreiteten Krypto-Coins und -Token wie Bitcoin (BTC) oder Kadena (KDA) unterstützt MILLIONMINER auch Kryptowährungen wie Alephium (ALPH) und weitere Altcoins. Miner für die Hosting-Zentren sollten dabei jedoch über einen Stromverbrauch von mindestens 2500 Watt verfügen.
Sicherheit
Um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten, werden die Rechenzentren rund um die Uhr kameraüberwacht und durch Sicherheitspersonal geschützt. Ein wesentlicher Vorteil besteht durch die Verortung an Wirtschaftsstandorten mit guter Infrastruktur sowie geringerer Kriminalitätsrate in den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dadurch ist die Sicherheit der Miner grundsätzlich höher als beispielsweise in Paraguay oder Georgien.
Auch die Stromversorgung in den Hosting-Zentren von MILLIONMINER unterliegt einem geringeren Einfluss durch politische Änderungen. Miner, die an einen MILLIONMINER-Standort wechseln wollen, können sich dabei durch den Anbieter unterstützen lassen.
Support
Der Support von MILLIONMINER steht Nutzern auf Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch zur Verfügung. Neue Kunden können außerdem eine kostenlose Erstberatung in Anspruch nehmen. Dabei steht auch der Telefonsupport zur Verfügung.
Für sonstige Anfragen gibt es einen Support, der 24/7, also rund um die Uhr über das Dashboard oder per E-Mail kontaktiert werden kann. Während der Geschäftszeiten können Kundinnen und Kunden außerdem die Hotline anrufen.
Benutzerfreundlichkeit
Kunden können ihre Miner rund um die Uhr das benutzerfreundliche Dashboard überwachen und steuern und so die Kontrolle über ihr Mining behalten. Da die gesamte Plattform browserbasiert funktioniert, ist kein Download oder die Installation zusätzlicher Software notwendig.
Features
- Premium-Hosting: Kein Einrichtungsaufwand, keine Kaution und transparente Strompreise ab 0,07 USD pro kWh
- Transparente Kosten: Keine versteckten Gebühren oder Preiserhöhungen
- Langjährige Erfahrung: Langjährige Erfahrung im Betrieb eigener Hosting-Zentren und seit 2020 erfolgreicher Anbieter auf dem Markt
- Flexible Kaufoptionen: Miner können direkt gekauft oder kostenfrei in das Hosting-Zentrum versandt werden
- Benutzerfreundliches Dashboard: Volle Kontrolle über den Mining-Betrieb rund um die Uhr
- Reparaturservice: Ein eigenes Repair-Center für schnelle Reparaturen
- Direkte Auszahlung: Geld aus dem Mining wird direkt an die Wallet des Kunden gesendet
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