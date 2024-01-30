Cryptohall24

alles nur fassade schlechte bewertungen werden gelöscht und die meisten von den google bewertungen sind ihre eigenen freunde oder familie die wahrheit ist das die miner regelmäsig offline sind ist eine reparatur nötig soll man sofort zahlen dafür dass die miner dann 4 wochen offline in "reparatur" bleiben ein konstanter dauerbetrieb ist nicht garantiert und die downtime ist so krass dass es sich kein bisschen lohnt man nimmt nicht mal genug ein um die stromrechnungen zu zahlen und das nur wegen den ausfällen