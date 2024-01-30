Cryptohall24
Cryptohall24 bietet Mining-Hardware und auch Mining-Hosting rund um den Globus an.
Der Fokus des Unternehmens ist nach eigenen Angaben die Profitabilität des Kunden. Das Credo ist, dass das Unternehmen nur langfristig Erfolg haben kann, wenn die Kunden zufrieden und profitabel sind. Deswegen setzt das Unternehmen nicht nur auf einen professionellen Hardware-Verkauf sowie Hosting, sondern auch auf eine vollumfängliche Beratung, was auch Strategien für das Mining, relevante Steuerthematiken sowie die Risiken beinhaltet, die mit dem Mining verbunden sind.
Was ist Cryptohall24?
Cryptohall24 ist ein Unternehmen mit Unternehmenssitz in Deutschland, wodurch dem Kunden ein hohes Sicherheits-& Service-Level geboten werden kann.
Durch eine ausgeklügelte Supply Chain kann Cryptohall24 weltweit schnelle Lieferzeiten, eine hohe Qualität und günstige Konditionen der Hardware und Dienstleistungen gewährleisten.
Weiterhin steht bei Cryptohall24 die Transparenz der gesamten Tätigkeiten und die Zufriedenheit der Partner an erster Stelle. Mit Unternehmens- und Rechtssitz in Deutschland haben die Kunden zusätzlich die volle Sicherheit und Gewährleistung für ihre Hardware, da alle Käufe und Verträge über die deutsche Entität abgewickelt werden.
Zahlarten
Überweisung (SEPA, SWIFT), Krypto (USDC, USDT, BTC, ETH, …), Bar vor Ort gegen Erhalt einer Barzahlungsquittung.
Die Hardware sowie auch die monatlich anfallenden Hosting-Gebühren können flexibel via Überweisung oder in Krypto bezahlt werden. Dafür bekommt der Kunde jeden Monat eine ordentliche Rechnung mit ausweisbarer Mehrwertsteuer zugestellt.
Gebühren
Die Hosting-Gebühren betragen zwischen 0,045-0,095€ pro kWh. Unterschiede gibt es zu den jeweiligen Ländern und der Menge an gestellten Minern. Mögliche Hosting-Standorte sind unter anderem Finnland (luftgekühlte ASICs und Hydro-Miner), die UAE (luftgekühlte ASICs), Äthiopien (luftgekühlte ASICs), Norwegen (Hydro-Standort) oder auch Russland und Kanada.
Im Preis mit inbegriffen sind folgende Leistungen:
- Beratungsdienstleistungen und Standort-Due-Diligence
- Stellplatz mit optimaler Infrastruktur (Verkabelung, Kühlung, Brandschutz, Überwachung, …)
- Einrichtung und Installation der Hardware - es werden die individuellen Pool-Daten der Kunden hinterlegt (Coins gehen direkt auf das Wallet des Kunden = hohe Transparenz)
- Reinigung und Wartung der Miner
- Effizientes Ticket-System
- 12 Monate Gewährleistung sowie Garantieabwicklung bei Defekten
- On-Site-Repairs und schnelle Bearbeitungszeiten für größere Reparaturen
- Persönlicher Support (auch am Wochenende)
Es fallen ansonsten nur Kosten für Reparaturen außerhalb der Gewährleistung an.
BTC-Echo-Leser bekommen folgende Rabatte bei Cryptohall24:
- 75€ Rabatt/Gerät bei Gerätepreisen bis 5.000€
- 150€ Rabatt/Gerät bei Gerätepreisen ab 5.000€
- 50€ Rabatt auf die erste Hosting-Rechnung pro Miner
Dafür muss man bei der Bestellung einfach angeben, dass man über BTC-ECHO kommt.
Coins
Bei Cryptohall24 können alle gängigen ASIC-Miner gekauft und/oder gehostet werden: Bitcoin-Miner, Litecoin-Miner, Kaspa-Miner, Kadena-Miner und viele weitere.
Sicherheit
Das Thema Sicherheit genießt bei Cryptohall24 einen hohen Stellenwert. Dafür setzt das Unternehmen auf Sicherheitsmaßnahmen, die auf den jeweiligen Hosting-Standort zugeschnitten sind (u.a. Sicherheitspersonal, Überwachungskameras, …).
Support
Für den Support bzw. Service hat Cryptohall24 ein Ticket-System etabliert, das man sowohl via Mail als auch via WhatsApp nutzen kann.
Benutzerfreundlichkeit
Das Team von Cryptohall24 achtet auf eine vollumfängliche Customer Experience. Das Team kann jederzeit in Hamm in der Hauptstelle besucht werden, Lieferketten und auch Hosting-Aktivitäten werden kontinuierlich transparent gehalten und die Kunden werden während des gesamten Prozesses an die Hand genommen und unterstützt. Dazu kann der Kunden während des Hostings jederzeit die Mining-Aktivitäten der Hardware beobachten, da die vom Kunden gewünschten Mining-Daten (Pool, Wallet, …) hinterlegt werden, was zusätzliche Transparenz schafft.
Features
Neben einer intensiven Beratung und Einweisung rund um das Mining-Vorhaben unterstützt Cryptohall24 bei allen weiteren Fragen, die mit dem Mining in Verbindung stehen:
- Unternehmensgründung & -struktur im Mining-Sektor
- Krypto-Mining-Besteuerung
- Krypto-Exchanges/-Börsen für Krypto-Mining-Unternehmen
- Einweisungen zum Thema Wallet, Mining-Pools, Mining-Hardware und Mining-Software
Das Team von Cryptohall24 unterstützt während des gesamten Mining-Prozesses im Hinblick auf die gewählte Mining-Strategie (Verkauf- und Halteperioden für geschürfte Coins, Hardware Zu- oder Verkäufe usw.).