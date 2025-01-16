Sicherheit

2FA Cold Storage

Das Unternehmen ist in London registriert. Da es dort als Limited Company eingetragen ist, untersteht es jedoch nicht der Aufsicht der Financial Conduct Authority (FCA, britische Bankenaufsicht). Dennoch verfügt die Börse über eine Lizenz, um als Finanzdienstleister aufzutreten. Diese hat sie vom Finanzministerium in Luxemburg, wo sie ihren Zweitsitz hat, erhalten.

Was die Aufbewahrung von Krypto-Assets angeht, setzt das Unternehmen auch auf Sicherheit. So gibt es an, für die Hot Wallet auf Multisig zu setzen. Dort bewahrt die Börse jedoch nur einen kleinen Teil der Coins und Tokens auf. Den größeren Anteil bewahrt die Börse indes in einer Cold-Wallet-Lösung auf. Damit sind die Coins bestmöglich vor Angriffen geschützt.