Fast 90 Prozent Plus in einem Monat, doch seit zwei Wochen tritt der Kurs auf der Stelle. Worauf es jetzt ankommt.

Es geht nicht voran: Ist die Kursrallye bei NEAR jetzt in Gefahr?

Es geht nicht voran: Ist die Kursrallye bei NEAR jetzt in Gefahr?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… NEAR Protocol hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Kursrallye erlebt, die nun ins Stocken geraten ist.

Die technische Analyse zeigt entscheidende Kursmarken und mögliche Szenarien für die Zukunft des Coins. â³

Die beeindruckende Kursrallye der vergangenen Wochen bei NEAR Protocol ist in Stocken geraten. Innerhalb von 24 Stunden verliert die Kryptowährung gut drei Prozent und fällt auf 5,08 US-Dollar zurück und pendelt seit zwei Wochen um die Marke von fünf US-Dollar. Dabei gehört NEAR mit einem Kursplus von fast 90 Prozent in den vergangenen 30 Tagen weiterhin zu den stärksten Altcoins. Für Zuversicht sorgt vor allem die wachsende institutionelle Nachfrage. Zuletzt hatten die meisten US Spot ETFs Kapitalabflüsse zu verzeichnen, der Ende September gestartete NEAR-ETF von Bitwise kam dagegen allein am Freitag auf Zuflüsse von 2,6 Millionen US-Dollar. Seit Handelsbeginn summieren sich diese sogar auf rund 83 Millionen US-Dollar. Auch das Blockchain-Ökosystem entwickelt sich weiter. Durch die neue Sunrise-Integration sollen Vermögenswerte aus NEAR Intents auf Solana handelbar werden. Doch nach den großen Kursgewinnen stellt sich nun die Frage, ob NEAR seine Rallye fortsetzen kann oder eine größere Korrektur bevorsteht. Entscheidend sind jetzt diese Kursmarken:

NEAR in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 4,995 US-Dollar (Tief) und 5,192 US-Dollar (Hoch) auf Basis der letzten 3 Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 5,141 US-Dollar und damit leicht über dem Schlusskurs des Vortags (5,075 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt ca. 6,7 Milliarden US-Dollar und ordnet den Coin weiterhin im großen Marktsegment ein.

Der Kurs notiert marginal über dem EMA‑20 (5,1018 US-Dollar) und zeigt zuletzt eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs. Kurzfristige Unterstützungen liegen bei 4,950 US-Dollar (Fibonacci) und im Bereich 5,03–5,05 US-Dollar, Widerstände bei 5,19 US-Dollar und 5,41 US-Dollar. Solange der Kurs über dem EMA‑20 bleibt, ist die technische Lage neutral bis leicht bullisch.

Der RSI (14) liegt bei 63,4 und befindet sich damit im bullischen Bereich ohne klares Überkauft‑Signal. Das Histogramm zeigt eine leichte Ausweitung positiver Balken, was auf beschleunigtes Aufwärtsmomentum hindeutet.

Die Bollinger‑Bänder weisen aktuell eine Breite von rund 0,85 US-Dollar auf (Upper − Lower), was auf moderate kurzfristige Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit normaler Risikoexposition oberhalb des EMA‑20.

Kurzfristige NEAR-Kursprognose

Die kurzfristige Prognose für NEAR am 17.10.2026 ist neutral bis leicht bullisch. Wichtige Unterstützungen liegen bei 4,950 USD (Fibonacci) und 5,03–5,05 USD, Widerstände bei 5,19 USD und 5,41 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über 5,40–5,45 USD könnte den Preis in Richtung 5,80–6,00 USD treiben, während ein Bruch unter 4,95 USD das Szenario deutlich eintrüben würde. Anleger sollten Stops knapp unter 4,90 USD erwägen; ein Verbleib über dem EMA‑20 stützt das bullishe Szenario.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent bleibt eine Seitwärtsbewegung zwischen rund 4,95 und 5,40 US-Dollar das wahrscheinlichste Szenario für NEAR. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Kurs überwiegend zwischen dem EMA-20 bei rund 5,10 US-Dollar und der Bollinger-Mittellinie bei etwa 5,04 US-Dollar bewegt. Ein stabiler RSI zwischen 50 und 65 sowie ein ausbleibender Volumenanstieg bei Tests der Widerstände stützen derzeit das Bild einer anhaltenden Konsolidierung. Als Untergrenze dient das Fibonacci-Level bei 4,95 US-Dollar. Steigt der Kurs hingegen nachhaltig über 5,40 US-Dollar, wäre das Seitwärtsszenario hinfällig.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario erhält eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent und setzt einen Ausbruch über den kurzfristigen Widerstand bei 5,41 US-Dollar voraus. Gelingt NEAR ein Tagesschluss über 5,40 US-Dollar bei erhöhtem Handelsvolumen und steigt der RSI gleichzeitig über 68, wäre der Weg in Richtung 5,80 bis 6,00 US-Dollar frei. Zusätzlich sollte sich der EMA-20 bei einem Rücksetzer als Unterstützung bestätigen. Fällt der Kurs dagegen unter 4,95 US-Dollar, wäre das bullische Szenario vorerst vom Tisch.

Bärisches Sezenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent bleibt eine stärkere Korrektur derzeit das am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Kritisch würde es, wenn NEAR auf Tagesbasis unter die Fibonacci-Unterstützung bei 4,95 US-Dollar fällt, der RSI unter 50 rutscht und der Kurs zudem unter dem unteren Bollinger-Band schließt. In diesem Fall könnte sich der Verkaufsdruck verstärken und den Kurs in Richtung der nächsten Unterstützung bei 4,50 US-Dollar drücken. Als Umkehrsignal gilt der EMA-20 bei rund 5,10 US-Dollar, ein Anstieg über 5,30 US-Dollar würde das bärische Szenario entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.