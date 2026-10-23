Nach elf Monaten ist der erste DOGE-ETF Geschichte. Was das für den Kurs bedeutet und wo die nächsten Marken liegen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der Bitwise-ETF auf Dogecoin wird eingestellt, was für den Memecoin das Ende eines elfmonatigen Kapitels bedeutet. â³

DOGE kämpft aktuell mit technischen Marken und steht vor möglichen Kursbewegungen. â³

Für Dogecoin endet heute ein kurzes Kapitel. Die letzten Anteilseigner des Bitwise-ETF erhalten ihre Barauszahlung, womit der erste US-Spot-ETF auf den Memecoin nach elf Monaten Geschichte ist.

Der Doge-Kurs notiert bei rund 0,0795 US-Dollar und damit 4,3 Prozent unter dem Schlusskurs des Vortags. Die verbliebenen Spot-ETFs verzeichneten am Mittwoch keinerlei Nettoflüsse, ihr Vermögen liegt bei knapp 12,9 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Jeden Tag entstehen rund 13,55 Millionen neue DOGE, was beim aktuellen Kurs etwa 1,1 Millionen US-Dollar entspricht.

Positive Nachrichten gab es dennoch. Seit dem 21. Oktober bündelt die neue Gesellschaft Dogecoin Labs die Entwicklung von MyDoge, DogeOS und der Such App unter einem Dach. Am Kurs ging das bislang spurlos vorbei. Entscheidend wird nun, ob der gesamte Krypto-Markt es schafft sich zu stabilisieren und ob DOGE die technischen Marken halten kann.

DOGE in der technischen Analyse

Dogecoin hat die Bewegung vom Wochenanfang wieder komplett abverkauft. Nach dem Anstieg bis auf rund 0,0845 US-Dollar am 21. Oktober drehte der Kurs nach unten und fiel im Tagestief auf 0,0788 US-Dollar. Aktuell notiert DOGE bei 0,0795 US-Dollar, womit der Coin direkt an der Unterstützungszone handelt, die seit dem 19. Oktober mehrfach gehalten hat.

Die Indikatoren zeichnen ein verhaltenes Bild. Der RSI liegt bei rund 48 Punkten und damit knapp unter der neutralen Marke von 50. Von einer überverkauften Lage kann keine Rede sein, Platz nach unten bleibt also. Zudem ringt der Kurs mit dem EMA20 bei etwa 0,0805 US-Dollar, der seit Tagen als Deckel wirkt.

Auffällig sind die Bollinger-Bänder, die sich auf eine Spanne von 0,0765 bis 0,0835 US-Dollar verengt haben. Solche Phasen gehen häufig größeren Bewegungen voraus, die Richtung lassen sie allerdings offen. Fällt DOGE unter 0,0788 US-Dollar, rückt das Jahrestief bei 0,0679 US-Dollar in den Blick. Nach oben müsste der Coin zunächst die 0,0845 US-Dollar knacken, bevor der massive Widerstand bei 0,10 US-Dollar überhaupt zum Thema wird.

Kurzfristige DOGE-Kursprognose

Technisch bleibt die kurzfristige Entwicklung von Dogecoin neutral bis leicht bärisch. Der Kurs bewegt sich weiterhin unterhalb der EMA-20, während sich der RSI zuletzt wieder der neutralen Marke von 50 angenähert hat. Entscheidend ist, ob DOGE die Widerstandszone um 0,080 bis 0,0835 US-Dollar nachhaltig überwinden kann. Ein Ausbruch könnte eine Erholung in Richtung 0,09 US-Dollar ermöglichen. Auf der Unterseite bietet die Unterstützungszone um 0,077 bis 0,078 US-Dollar zunächst Halt. Fällt der Kurs darunter, drohen weitere Rücksetzer in Richtung 0,076 US-Dollar. Angesichts des weiterhin angeschlagenen Chartbilds sollten Anleger insbesondere auf einen bestätigten Ausbruch und die Entwicklung des Handelsvolumens achten.

Neutrales Szenario

Im neutralen Szenario bewegt sich DOGE voraussichtlich in einer Spanne zwischen 0,0785 und 0,0815 US-Dollar. Dafür müsste sich der RSI im Bereich zwischen 40 und 50 stabilisieren und der Kurs nahe der EMA-20 bei 0,08018 US-Dollar seitwärts bewegen. Bleibt die Volatilität begrenzt und bildet sich kein klarer Trend aus, dürfte DOGE zunächst innerhalb dieser Spanne verharren.

Bullisches Szenario

Im bullischen Szenario könnte DOGE auf 0,08353 bis 0,09 US-Dollar steigen. Voraussetzung dafür ist, dass der Kurs die EMA-20 bei 0,08018 US-Dollar überwindet und anschließend das Fibonacci-Level bei 0,08353 US-Dollar nachhaltig durchbricht. Steigendes Handelsvolumen und ein RSI über 50 würden die Aufwärtsbewegung bestätigen. Gelingt der Ausbruch, rückt die Marke von 0,09 US-Dollar als nächstes Kursziel in den Fokus.

Bärisches Szenario

Im bärischen Szenario droht DOGE ein Rücksetzer auf 0,076 bis 0,072 US-Dollar. Ein Schlusskurs unter dem Bollinger-Unterband bei rund 0,07776 US-Dollar könnte den Verkaufsdruck verstärken. Fällt der RSI deutlich unter 35 und bleibt die EMA-20 oberhalb des Kurses, steigt das Risiko weiterer Verluste. Als nächste Unterstützung gelten die früheren Struktur-Tiefs bei rund 0,07607 US-Dollar.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.