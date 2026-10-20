BTC-ECHO hat 46 Krypto-Insider und 274 Leserinnen und Leser gefragt, wo sie den Bitcoin-Kurs bis April 2027 vermuten. Das sind ihre Kursziele.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Insider und Community schätzen den Bitcoin-Kurs bis April 2027 ähnlich ein. â³

Prognosen zeigen eine breitere Spanne bei Privatanlegern im Vergleich zu Experten. â³

Beide Gruppen erwarten eine geringere Volatilität im Bitcoin-Markt. â³

Die Diskussion um die 100.000 US-Dollar-Marke als entscheidenden Punkt bleibt aktuell. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Wo steht der Bitcoin-Kurs in sechs Monaten? Diese Frage stellen wir jedes Quartal in der Krypto-Expertenumfrage, die wir gemeinsam mit Prof. Dr. David Florysiak von der IU Internationalen Hochschule durchführen. Befragt werden Insider aus der Krypto- und Finanzbranche in der DACH-Region. Neu ist in diesem Quartal, dass wir dieselbe Frage zeitgleich auch der BTC-ECHO Community gestellt haben. Zwischen dem 5. und 12. Oktober haben 46 Insider und 274 Leserinnen und Leser teilgenommen. Damit lässt sich erstmals direkt vergleichen, wie Profis und Privatanleger den Bitcoin-Kurs bis April 2027 einschätzen.

Bitcoin-Prognose bis April 2027

Die Insider erwarten im Schnitt einen Bitcoin-Kurs von rund 96.100 US-Dollar (45 gültige Prognosen). Ausgehend vom Kurs zum Umfragezeitpunkt von knapp 84.000 US-Dollar entspricht das einer erwarteten Rendite von 14,6 Prozent. 86,7 Prozent der Insider rechnen mit einem höheren Kurs.

Im Worst-Case-Szenario, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent, fällt Bitcoin unter rund 66.400 US-Dollar. Im Best-Case-Szenario, ebenfalls mit 10 Prozent Wahrscheinlichkeit, steigt der Kurs über rund 119.800 US-Dollar.

Wie stark sich die Stimmung gedreht hat, zeigt der Vergleich mit dem Vorquartal. Im Juli lag die Sechs-Monats-Erwartung der Insider bei rund 74.500 US-Dollar, der Worst Case bei rund 48.800 und der Best Case bei rund 99.300 US-Dollar. Die damalige Zielmarke für Januar 2027 hat Bitcoin bereits hinter sich gelassen.

Insider gegen Community: Gleiches Ziel, breitere Spanne

Die BTC-ECHO Community kommt auf fast dasselbe Ergebnis. Im Schnitt erwarten die Leserinnen und Leser bis April 2027 einen Kurs von rund 97.400 US-Dollar (259 gültige Prognosen), was einer Rendite von 15,4 Prozent entspricht. Der Median liegt in beiden Gruppen bei 95.000 US-Dollar. Ganz so geschlossen wie die Insider ist die Community allerdings nicht. 82,6 Prozent rechnen mit einem Kursplus.

Unterschiede zeigen sich bei den Extremszenarien. Im Worst Case sieht die Community Bitcoin unter rund 64.800 US-Dollar, im Best Case über rund 122.300 US-Dollar. Die Spanne zwischen beiden Szenarien fällt bei den Privatanlegern damit gut 4.000 US-Dollar breiter aus als bei den Insidern. Die Community rechnet also mit etwas stärkeren Ausschlägen in beide Richtungen.

Bitcoin-Volatilität geht deutlich zurück

Beide Gruppen erwarten einen ruhigeren Markt als zuletzt. Der BTC-6M-Volatilitäts-Index der Insider liegt bei 24,1 Punkten, nach 31,5 Punkten im Vorquartal. Die Community kommt auf 25,6 Punkte. Die historische Sechs-Monats-Volatilität vor der Umfrage betrug 31,7 (Zeitraum 05.10.2025 bis 04.10.2026). Insider wie Privatanleger rechnen damit mit spürbar weniger Schwankung, als der Markt im vergangenen Jahr gezeigt hat.

Krypto-Markt: Wegmarke 100.000 US-Dollar

Woran sich die Prognosen messen lassen müssen, machen mehrere Insider an derselben Marke fest. Bernhard Wenger vom Schweizer Krypto-ETP-Anbieter 21Shares ist zuversichtlich. “Wir halten einen Bitcoin-Kurs von rund USD 100.000 bis zum Jahresende für das wahrscheinlichste Szenario, insbesondere vor dem Hintergrund der bisherigen zyklischen Entwicklung des Kryptomarktes.”

Mirco Recksiek, CEO von Bitcoin2Go, sieht an dieser Marke die Entscheidung fallen. Er rechne “weiterhin mit einem bullischeren Sentiment als noch zu Beginn des Jahres, aber auch ein böses Erwachen, sollte BTC an der 100.000$ Marke scheitern. Denn dann bleibt es eine Bären-Rallye. Mehr ist es aktuell noch nicht.”

Neue Allzeithochs erwartet David Scheider vom Krypto-Investmenthaus Teroxx vorerst nicht. Solange die zehnjährige US-Rendite über 5 Prozent liegt, die Inflation bei 3,4 Prozent verharrt und die Fed eher über Zinserhöhungen als über Senkungen nachdenkt, fehlt der Rückenwind für den nächsten großen Schub.” Deutlich optimistischer ist Wagniskapitalexperte und Bitcoin-Buchautor Alex von Frankenberg. Für ihn steht fest, “wir sind im Bullenmarkt”, der Bitcoin “Ende 2027 zu neuen All-time-highs bringen wird”.

Wer wissen will, wie die Insider die Lage der Krypto-Unternehmen und die geplante Abschaffung der Haltefrist bewerten, der findet alle Ergebnisse im BTC-ECHO Insider Report für das vierte Quartal. Die vollständige Auswertung der Community-Umfrage folgt in Kürze.