XTB – Test und Erfahrungen
XTB ist ein Online-Broker. Nutzer können dort Differenzkontrakte (CFDs, Contracts for Difference) auf ausgewählte Kryptowährungen handeln. Der Broker agiert international, hat Niederlassungen in mehr als 13 Ländern und über 1 Million Nutzer weltweit.
Risikohinweis: CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
CFDs sind komplex und bergen ein hohes Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.
Was ist XTB ?
Außer CFDs auf BTC und andere Kryptowährungen bekommen Trader hier die Möglichkeit, schnell und einfach mit Forex, Indizes, Rohstoffe und vielem mehr zu handeln.
Ein CFD-Investment hat den Vorteil, dass es nicht nötig ist, das darunterliegende Asset tatsächlich auch zu besitzen. So kann man von den Kursverläufen profitieren, ohne eine Wallet einzurichten oder sich um die Aufbewahrung der Private-Keys Gedanken machen zu müssen. Dafür können für CFDs auch Gebühren entstehen, insbesondere, wenn man Positionen über Nacht hält.
Zahlarten
Der Broker unterstützt die folgenden Zahlarten:
- Überweisung
- Kreditkarte (VISA, Mastercard, Maestro)
- PayPal
- SOFORT (Klarna)
Gebühren
Es fallen keine direkten Gebühren für das Handeln von (Krypto-)CFDs bei XTB an. Die Gebühren liegen im Spread des jeweiligen Finanzinstruments, d. h. dem Unterschied zwischen An- und Verkaufskurs, der an den Kunden weitergegeben wird.
Ein detailliertes Gebühren- und Provisionsverzeichnis ist in diesem Dokument einsehbar. Eine Übersicht der Gebühren für beispielsweise das Konto bei XTB findet man auf dieser Seite.
Coins
Auf der Plattform können Trader 40+ CFDs auf Kryptowährungen handeln. Dazu zählen nicht nur BTC und ETH, sondern auch einige kleinere Coins. Mittlerweile bietet XTB auch drei ETNs (Exchange Traded Notes) auf Kryptowährungen an.
Sicherheit
Der Broker ist Mitglied des Einlagensicherungsfonds der staatlichen Wertpapierverwahrstelle KDW in Polen.
Dieser, so der Broker, “sichert Barauszahlungen sowie den Ausgleich von Wertverlusten durch Maklergeschäfte mit Finanzinstrumenten ab, die in den jeweiligen Brokerhäusern bzw. in ihren ausländischen Niederlassungen angefallen sind; und zwar bis zu einem gesetzliche[n] Minimum bei Insolvenz von XTB oder ähnlichen Krisenfällen”.
Reguliert ist der Broker in Deutschland und steht unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Demnach ist für die Sicherheit der Kundengelder von Seiten des Anbieters gesorgt.
Support
Bei Fragen und Antworten kann man den Kunden-Support telefonisch oder via E-Mail erreichen. Laut eigenen Angaben können Nutzer ihn 24/7 kontaktieren.
Benutzerfreundlichkeit
Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet und leicht zugänglich. Auch Neulinge, die kein großes Know-how haben, werden sich auf der Plattform gut zurechtfinden.
Features
Der CFD-Broker kann mit einer breiten Palette an Trading-Möglichkeiten glänzen. Dazu gehören neben Krypto-CFDs auch Aktien, Edelmetalle, Rohstoffe, Indizes und CFDs mit Bepreisung auf Futures. Zudem können Trader ausgewählte Produkte mit einem Hebel versehen und so die eigenen Gewinnmöglichkeiten erhöhen.