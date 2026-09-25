mygate: Erfahrung und Test
mygate ist die Investment-App der Mondo Gate AG aus Hamburg. Sie bündelt Kryptowerte, Aktien, ETFs und ein Schufa-neutrales Guthabenkonto mit deutscher IBAN und Mastercard in einer Anwendung. Die regulierten Leistungen erbringen BaFin-beaufsichtigte Partner aus Deutschland.
In unserer mygate Review betrachten wir Gebühren, Coins, Sicherheit, Zahlarten und Bedienung. Außerdem liest du, welche mygate Erfahrungen unsere Community gemacht hat und kannst selbst eine Bewertung abgeben.
Was ist mygate?
mygate ist eine deutsche Multi-Asset-Investmentplattform. Entwickelt wird die App von der Mondo Gate AG mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und bot ab 2022 eine Krypto-Wallet mit Konto und Karte an. Ende Juni 2026 startete mygate neu als Investment-App mit veränderter Partnerstruktur.
Über mygate handelst du mehr als 75 Kryptowerte sowie über 9.000 Aktien und ETFs. Hinzu kommen tokenisierte Real World Assets, darunter eWpG-Wertpapiere und Security Token. Ergänzt wird das Angebot durch ein Schufa-neutrales Guthabenkonto mit deutscher IBAN und physischer Mastercard. Fonds und Rohstoffe sollen nach eigenen Angaben als weitere Anlageklassen folgen.
Mondo Gate ist selbst keine Bank und kein Wertpapierinstitut. Die regulierten Leistungen erbringen Partner. Die Tradevest Markets AG aus München nimmt die Orders entgegen und führt sie aus. Die Tradevest Digital Assets GmbH verwahrt die Kryptowerte. Konto und Karte stellt die PayCenter GmbH aus Freising bereit.
Zahlarten
Einzahlungen laufen bei mygate per Banküberweisung. Orders für Kryptowerte, Aktien und ETFs rechnet die App über ein integriertes Verrechnungskonto ab. Dieses Konto lädst du per SEPA-Überweisung oder Echtzeitüberweisung (Instant SEPA) auf.
Zusätzlich bekommst du ein Schufa-neutrales Guthabenkonto mit deutscher IBAN. Über Open Banking bindest du Konten anderer Banken an. Deren Kontostände siehst du direkt in der App und kannst von dort Überweisungen anstoßen.
Gebühren
Beim Kauf und Verkauf von Kryptowerten werden keine separaten Transaktionsgebühren erhoben. Die Kosten stecken im Spread, der im angezeigten Kauf- und Verkaufskurs bereits enthalten ist. Er beträgt maximal 1,1 Prozent. Das gilt beim Kauf und beim Verkauf. Kaufst und verkaufst du eine Position, können so bis zu 2,2 Prozent anfallen. Die Mindestorder beträgt 10 Euro.
Daneben gelten folgende Konditionen.
- Aktien und ETFs kosten pauschal 1,99 Euro pro Order
- Wer neue Real World Assets direkt bei der Ausgabe kauft, zahlt keine Ordergebühr
- Gebührenfreie Verwahrung von Kryptowerten
- Das Schufa-neutrale Guthabenkonto mit deutscher IBAN und Mastercard ist im Free-Plan kostenlos
- Der Smart-Plan kostet 8,90 Euro im Monat
Coins
Über mygate handelst du mehr als 75 Kryptowerte. Dazu zählen auch:
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- Solana (SOL)
- XRP
- Cardano (ADA)
- Polkadot (DOT)
- Avalanche (AVAX)
- Chainlink (LINK)
- Dogecoin (DOGE)
- Polygon (POL)
- Litecoin (LTC)
- Uniswap (UNI)
Du kaufst echte Kryptowerte und keine ETPs, Zertifikate oder CFDs. Die Coins werden in deinem Namen verwahrt. Neben Krypto sind über 9.000 Aktien und ETFs handelbar. Außerdem bietet mygate tokenisierte Real World Assets verschiedener Emittenten an.
Sicherheit
mygate setzt auf eine deutsche Partnerstruktur mit BaFin-beaufsichtigten Unternehmen. Für den gesamten Handel mit Kryptowerten, Aktien, ETFs und Real World Assets ist die Tradevest Markets AG verantwortlich. Mondo Gate entwickelt die App und tritt als Plattformanbieter auf.
- Die Tradevest Markets AG aus München ist ein von der BaFin beaufsichtigtes Wertpapierinstitut. Sie erbringt die Handels- und Orderdienstleistungen und hat seit Dezember 2025 zusätzlich eine MiCAR-Erlaubnis für Krypto-Orders.
- Die Tradevest Digital Assets GmbH verwahrt und überträgt die Kryptowerte. Sie wird ebenfalls von der BaFin beaufsichtigt und ist seit Dezember 2025 nach MiCAR zugelassen.
- Das Guthabenkonto läuft über die PayCenter GmbH aus Freising. Sie ist seit 2012 ein von der BaFin zugelassenes E-Geld-Institut. Mondo Gate tritt hier als E-Geld-Agent auf.
Wichtig ist der Unterschied zum klassischen Girokonto. Für das Guthaben gelten die gesetzlichen Sicherungsanforderungen für E-Geld-Institute, nicht die gesetzliche Einlagensicherung für Bankeinlagen. Kryptowerte selbst sind nicht gegen Kursverluste abgesichert. Positiv fällt auf, dass mygate die Rollen der Partner auf der Website transparent erklärt.
Support
mygate bietet persönlichen Support per E-Mail und Telefon. Die Hotline ist von 10 bis 15 Uhr unter +49 40 573 082 210 erreichbar. Anfragen per E-Mail gehen an support@mygateapp.de. Einen Live-Chat nennt der Anbieter nicht.
mygate liefert ausführliche Informationen zu Gebühren, Verwahrung, Risiken und der regulatorischen Partnerstruktur auf eigenen Ratgeberseiten.
Benutzerfreundlichkeit
Registrierung, Verifizierung und Nutzung laufen vollständig über die mygate App für iOS und Android. Die Identifizierung erfolgt per PostIdent, wahlweise per Video, Online-Ausweis oder in der Postfiliale.
Die gemeinsame Vermögensübersicht zeigt Kryptowerte, Wertpapiere und das Guthabenkonto an einem Ort. Auch angebundene Drittkonten und deren Kontostände erscheinen dort. Ein A-Z-Assetkatalog, Watchlists und interaktive Charts erleichtern die Suche nach passenden Anlagen. Vor jeder Order prüft die App die Kontodeckung, danach zeigt sie einen nachvollziehbaren Orderstatus. Produkt- und Kostendokumente rufst du direkt in der App ab.
Features
mygate verbindet Investieren und Alltagsbanking in einer App. Zum Funktionsumfang gehören unter anderem:
- Kauf, Verkauf und Verwahrung von mehr als 75 Kryptowerten
- Handel mit über 9.000 Aktien und ETFs für 1,99 Euro pro Order
- Tokenisierte Real World Assets
- Schufa-neutrales Guthabenkonto mit deutscher IBAN
- Physische und virtuelle Mastercard
- Kontaktloses Bezahlen mit Garmin Pay
- SEPA-Überweisungen, Terminüberweisungen, Daueraufträge, Überweisungsvorlagen und Adressbuch
- Anbindung externer Bankkonten per Open Banking
- Gemeinsame Vermögensübersicht über alle Anlageklassen
- Watchlists, interaktive Charts und detaillierte Transaktionshistorien
- Digitaler Freistellungsauftrag direkt in der App