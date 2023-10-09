Munich International Mining LLC
Das Motto von Munich International Mining ist "Green and easy Bitcoin Mining". Das Ziel besteht darin, die bisherigen Barrieren im Zugang zum Bitcoin Mining zu überwinden und dabei erneuerbare Energie zu nutzen. MIM strebt danach, Bitcoin Mining für ein großes Publikum zugänglich zu machen.
Was ist Munich International Mining?
MIM hat sich zum Ziel gesetzt, Mining allen zugänglich zu machen und versucht dabei, alle Erfarungslevel abzuholen. Man kann entweder seinen eigenen Miner erhalten oder ihn sich von MIM hosten lassen.
Das Unternehmen betreibt verschiedene Mining-Standorte. MiM ist in Paraguay, Georgien, Dubai und Texas vertreten, um der starken Nachfrage gerecht zu werden.
Zahlarten
Zahlungsmethoden: SEPA, SWIFT, BTC und USDT. Man kann seinen Miner und die Hostinggebühren per Banküberweisung, BTC oder USDT erwerben und bezahlen.
Gebühren
Die Hosting-Gebühren betragen zwischen 0,055€ - 0,075€ pro KWh je nach Menge und umfassen folgende Leistungen:
- Optimierung und Instandhaltung
- Installation (Set up)
- On-Site-Repair-Service für Ersatzteile
- Dashboard Advanced (Remote Zugriff)
- Persönlicher Support in Deutsch und Englisch
- Garantieabwicklung
- Dashboard MIM
- Regelmäßige und dokumentierte Reinigung
- Stellplatzmiete
Dabei garantiert das Unternehmen eine Uptime von 95 Prozent.
Coins
Das Unternehmen bietet ausschließlich Bitcoin Mining an.
Sicherheit
Das Unternehmen legt laut eigenen Angaben hohen Wert auf die Sicherheit der Miner. Die Anlagen sind mit Überwachungskameras ausgestattet. Außerdem setzt Munich International Mining Personal ein, um die Sicherheit zu gewährleisten und rasch auf Probleme zu reagieren.
Support
Der Support ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Nach Bedarf kann man persönliche Meetings vereinbaren, um offene Fragen zu klären.
Benutzerfreundlichkeit
Wer sich für das Hosting entscheidet, kann vom Komfort profitieren. So muss man sich nur für ein Hosting-Land entscheiden und überlässt den Rest der Arbeit dem Unternehmen.
Features
Ein besonderes Feature ist der kostenlose Mining-Rechner. So können Kunden immer im Auge behalten, wieviel Leistung sie für ihr Geld bekommen. Auch der Fokus auf Nachhaltigkeit ist hervorzuheben.
Fakten & Infos
- Adresse
- Munich International Mining LLCArchil Kereselidze Street 9TibilisiGeorgien
- info@mim.farm
- Webseite
- https://mim.farm