Meine persönliche Erfahrung nach über zwei Jahren mit MIM (Munich International Mining) Ich bin seit über zwei Jahren Kunde bei MIM (Munich International Mining) und betreibe dort mehrere ASIC-Miner. Was anfangs sehr gut begann und einen professionellen Eindruck machte, hat sich aus meiner persönlichen Sicht im Laufe der Zeit leider zu einer großen Enttäuschung entwickelt. Da ich vertraglich weiterhin an MIM gebunden bin, kann und möchte ich mich nicht zu allen Details öffentlich äußern. Die nachfolgenden Punkte entsprechen jedoch meiner persönlichen Erfahrung als Kunde. Bereits im Sommer des vergangenen Jahres kam es über mehrere Monate zu erheblichen Einschränkungen. Nach meinen dokumentierten Betriebsdaten lag die Uptime über längere Zeit häufig nur zwischen etwa 60 und 80 %. In einzelnen Phasen waren die Geräte sogar deutlich weniger als 50 % der Zeit online. Das war bereits sehr enttäuschend. In diesem Jahr hat sich die Situation aus meiner Sicht nochmals drastisch verschlechtert. Seit rund fünf Monaten liegt die Uptime meiner Geräte überwiegend nur noch bei etwa 20 bis 30 %, an besseren Tagen bei 40 bis 50 %, häufig jedoch sogar lediglich bei 10 bis 20 %. Zum Zeitpunkt dieser Bewertung stehen meine Geräte seit rund zehn Tagen komplett still (0 % Uptime). Bereits davor liefen sie oftmals nur noch etwa sechs bis acht Stunden pro Tag. Im Laufe der Zeit wurden immer wieder unterschiedliche Ursachen genannt – unter anderem Wartungsarbeiten, Probleme an Umspannwerken, defekte Transformatoren, Internetausfälle, Starkregen, Wassermangel oder Einschränkungen der Stromversorgung. Unabhängig davon zählt für mich als Kunde am Ende das Ergebnis. Und dieses ist seit Monaten leider alles andere als zufriedenstellend. Für mich geht es dabei nicht nur um technische Störungen. Mining-Hardware erwirtschaftet nur dann Erträge, wenn sie tatsächlich läuft. Längere und wiederkehrende Ausfälle bedeuten daher unmittelbare wirtschaftliche Verluste. Gerade deshalb erwarte ich von einem professionellen Hosting-Anbieter eine zuverlässige Infrastruktur sowie eine transparente und proaktive Kommunikation. Besonders unverständlich finde ich, dass ich trotz dieser Situation weiterhin per E-Mail aufgefordert werde, zusätzliches Guthaben auf mein Dashboard einzuzahlen, obwohl sich dort bereits ein vierstelliger Betrag befindet und gleichzeitig seit Tagen keinerlei Mining-Leistung erbracht wird. Auch die Kommunikation überzeugt mich leider nicht. Auf Nachfragen erhält man häufig automatische Antworten oder allgemeine Formulierungen wie: „Wir verstehen Ihre Frustration und arbeiten an einer Lösung.“ Konkrete Informationen, realistische Zeitpläne oder regelmäßige Statusupdates habe ich persönlich oft vermisst. Zum Vergleich: Ich hoste meine Mining-Hardware nicht ausschließlich bei MIM. Seit längerer Zeit arbeite ich zusätzlich mit zwei weiteren professionellen Hosting-Anbietern zusammen und betreibe dort ebenfalls eine größere Anzahl ASIC-Miner, darunter auch Hydrominer. Natürlich kommt es auch dort gelegentlich zu Wartungsarbeiten oder technischen Störungen. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch in der Zuverlässigkeit und der Kommunikation. Ausfälle werden dort zeitnah und transparent kommuniziert, teilweise sogar persönlich über eine App. Bei einem längeren Ausfall erhielt ich sogar eine Kulanzvergütung. Genau so stelle ich mir einen professionellen Umgang mit Kunden vor. Aus meiner persönlichen Erfahrung liegen zwischen diesen Anbietern und MIM derzeit Welten. Würde ich meine bisherigen Erfahrungen bewerten, lägen die beiden anderen Hosting-Unternehmen für mich im Bereich von etwa 85 bis 95 Punkten, während MIM aktuell aus meiner Sicht unter 10 Punkte erreichen würde, 1Punkt wäre derzeit angemessen! Diese Bewertung schreibe ich nicht aus einer kurzfristigen Enttäuschung heraus. Ich bin seit über zwei Jahren Kunde und habe die Entwicklung über einen langen Zeitraum verfolgt. Umso bedauerlicher ist es für mich zu sehen, wie sich ein Unternehmen, das mich anfangs überzeugt hat, in meiner persönlichen Wahrnehmung so negativ entwickelt hat. Ich hoffe aufrichtig, dass MIM die bestehenden Probleme nachhaltig löst und wieder zu der Qualität zurückfindet, die mich zu Beginn überzeugt hat. Nach meinen bisherigen Erfahrungen würde ich mich heute jedoch nicht noch einmal für MIM entscheiden und kann das Hosting dort derzeit leider nicht empfehlen.