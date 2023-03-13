Wer bei Libertex oder anderen CFD-Brokern investiert, investiert nicht direkt in Kryptowährungen und andere Assets. Denn CFDs (Contracts for Difference) bilden den Basiswert des darunterliegenden Assets lediglich ab. Ein direktes Investment ist also nicht möglich. Ein CFD-Investment ist also vor allem für Menschen interessant, die an den kurzfristigen Kursbewegungen in beide Richtungen von Kryptowährungen teilnehmen möchten, ohne sie tatsächlich zu besitzen. Das macht den Prozess unter Umständen unkomplizierter. Wer allerdings langfristig in Kryptos investieren möchte, für den sind CFDs nicht das richtige Instrument, da täglich Haltegebühren (Swap) anfallen. Mit Libertex Investing bietet die Plattform die Möglichkeit, ohne fortlaufende Gebühren zu investieren, dies gilt aber nur für Aktien.