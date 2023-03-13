Libertex – Test und Erfahrung
Libertex ist ein CFD-Broker, der eine Vielzahl an Kryptowährungen im Portfolio hat. Darüber hinaus kann man die Differenzkontrakte (CFDs) auch für Metalle, Indizes Währungspaare und andere Assets handeln.
Was ist Libertex ?
Wer bei Libertex oder anderen CFD-Brokern investiert, investiert nicht direkt in Kryptowährungen und andere Assets. Denn CFDs (Contracts for Difference) bilden den Basiswert des darunterliegenden Assets lediglich ab. Ein direktes Investment ist also nicht möglich. Ein CFD-Investment ist also vor allem für Menschen interessant, die an den kurzfristigen Kursbewegungen in beide Richtungen von Kryptowährungen teilnehmen möchten, ohne sie tatsächlich zu besitzen. Das macht den Prozess unter Umständen unkomplizierter. Wer allerdings langfristig in Kryptos investieren möchte, für den sind CFDs nicht das richtige Instrument, da täglich Haltegebühren (Swap) anfallen. Mit Libertex Investing bietet die Plattform die Möglichkeit, ohne fortlaufende Gebühren zu investieren, dies gilt aber nur für Aktien.
Der Hebel oder auch “Leverage” ist bei Libertex für Krypto-Assets auf den Faktor 2 beschränkt, was vergleichsweise gering ist. Für CFDs auf Währungspaare (FX, Forex) liegt er bei 20, genauso wie für Gold. Die anderen Metalle könnt ihr hier mit dem Faktor 10 hebeln. Bei den Indizes schwankt der Hebel ebenfalls zwischen 10 und 20, bei Aktien liegt er bei 5, Öl, Gas und Agrarrohstoffe liegen bei 10. Libertex wird von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der CIF-Lizenznummer 164/12 reguliert und beaufsichtigt.
Schließlich wartet Libertex mit Trading-Elementen wie Stop-Loss und Take-Profit-Orders auf. Damit kann man zu bestimmten Kursen automatisch ein- oder verkaufen, um Gewinne und Verluste bei bestimmten Kursen abzusichern.
Zahlarten
Auf der Plattform gibt es derzeit 14 verschiedene Zahlungsmethoden. Darunter befinden sich unter anderem Kreditkarte (Mastercard, Visa), Banküberweisung, aber auch PayPal.
Gebühren
Trades auf Kryptowährungen sind kostenfrei. Für bestimmte Handelsarten fallen jedoch Gebühren an.
Coins
Die Plattform bietet über 250 verschiedene Instrumente zum Handel an. Darunter fallen nicht nur Kryptowährungen, sondern auch Aktien und andere Vermögenswerte. Wer nach Differenzkontrakten für Bitcoin, Ether und Co. sucht, findet hier ein breites Angebotsspektrum. Auch Edelmetalle wie Gold sowie Indizes, Öl und Gold-CFDs bietet Libertex zum Handel an.
Sicherheit
Die Plattform ermöglicht eine 2-Faktor-Authentifizierung. Außerdem unterliegt das Unternehmen den Vorschriften der Cyprus Security and Exchange Comission.
In der Vergangenheit kam es Berichten zufolge zu Server-Ausfällen, weswegen einige Nutzer und Nutzerinnen Probleme mit ihren Trades beklagten. Für Trader und Traderinnen, die bei plötzlichen Kursereignissen schnell reagieren müssen, kann das teuer werden.
Im August 2021 kam es außerdem zu Problemen mit der zypriotischen Finanzaufsicht. Diese suspendierte die Lizenz von Libertex beziehungsweise Indication Investments unter anderem aufgrund von mutmaßlich irreführenden Marketingbotschaften. Das Unternehmen konnte die regulatorischen Bedenken noch vor der gesetzten Frist beheben. Die Suspendierung wurde im August des gleichen Jahres wieder aufgehoben.
Support
Den Kundensupport kann man per E-Mail, Live-Chat auf der Website oder per Telefonnummer (+490800 0002226 nur innerhalb Deutschlands) erreichen.
Benutzerfreundlichkeit
Positiv aufgefallen ist uns die eingängige Handhabung und Übersichtlichkeit von Libertex. Auch das Demokonto ist eine gute Sache. Hier können sich unerfahrene Trader und Traderinnen erst einmal mit den Funktionen vertraut machen, bevor sie echtes Geld aufs Spiel setzen.
Die Produktspanne ist darüber hinaus beeindruckend. Es ist nicht nur möglich, in eine große Zahl von Kryptowährungen zu investieren, jedoch auch in Rohstoffe, Metalle, Indizes und mehr. Die angebotenen Assets können dabei allerdings nur als CFDs gehandelt werden.
Angenehm für Trader und Traderinnen ist auch die Stop-Loss-Funktion sowie die Take-Profit-Orders, mit denen man Verluste und Gewinne bei bestimmten Kursen festsetzen kann.
Features
Die „Take Profit“-Funktion, mit der man bei Positionen einstellen kann, ab welchem Gewinn verkauft werden soll, erleichtert den Handel. Selbiges gilt für die Stop-Loss-Funktion, mit der man Verluste einschränken kann. Es gibt außerdem eine eigene Handelsplattform, der Anbieter ist aber auch an den MetaTrader angebunden. Zusätzlich bietet Libertex einen Schutz vor negativem Kontostand, sodass die Verluste auf das eingezahlte Kapital begrenzt sind (Negative Balance Protection).