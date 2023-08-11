IG - Test und Erfahrungen
IG ist ein CFD-Broker mit langjähriger Erfahrung im Business. Seit 1974 ist das Unternehmen mit Firmensitz in Frankfurt im Trading-Bereich unterwegs. Man kann behaupten: Hier weiß jemand, was er tut.
Optionen und CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren.
74 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Was ist IG?
Der Online-Broker IG verfügt über 50 Jahre Erfahrung und zeichnet sich besonders durch sein umfangreiches Angebot aus.
Dabei bietet IG den Handel auf über 17.000 Märkten an. Kunden haben darüber hinaus Zugang zu einem transparenten Orderbuch und dem Handel ganz ohne Transaktionskosten (ab einer Schwelle von 300 EUR).
Letztlich rundet die Plattform ihr Angebot mit erweiterten Handelszeiten für US-Aktien und einem deutschsprachigen Kundenservice, welcher von 08:30 – 20:00 Uhr erreichbar ist, ab.
Zahlarten
Bei den Bezahlmöglichkeiten gibt es wenig auszusetzen. IG unterstützt folgende Optionen:
- Kredit- oder Debitkarte
- PayPal
- Überweisung
Der Mindestbetrag für Kreditkarten-Einzahlungen beträgt 300 Euro. Für PayPal gibt es keinen Mindestbetrag mehr.
Gebühren
- Ordergebühr und Kommission ab 0 Euro
- keine Kontoeröffnungsgebühr
- keine Depotführungsgebühr (inklusive keiner Inaktivitätsgebühren)
- Spreads: ab 0,6 für führende FX-Paare, ab 0,8 für Hauptindizes und ab 0,1 für Rohstoffe
- Übernachtfinanzierungskosten je nach Handelsinstrument
- Margin-Anforderung: 3,33 % bis 50%
Coins
- Bei IG stehen Kunden mehr als zehn Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ether, Solana, Dogecoin und Litecoin, zur Verfügung
- Der Krypto 10-Index gibt außerdem Marktzugang auf die 10 größten Coins mit nur einem Trade
- Insgesamt über 17.000 Rohstoffe, Indizes, Aktien, IPOs, Forex, ETFs, Anleihen, Zinssätze und Kryptowährungen
- Handelbare Derivate: CFDs, Barriers, (Vanilla-)Options, Faktor-Optionsscheine, Optionsscheine
- Hebel 1:2 bis maximal 1:30
Sicherheit
IG ist ein regulierter Broker und verfügt über einen Firmensitz in Frankfurt. Alle Kundengelder werden stets auf gesonderten Konten bei regulierten Banken aufbewahrt. IG verwendet Kundengelder nicht für Geschäftszwecke (oder zur Abdeckung von Marginanforderungen eigener Sicherungsgeschäfte) und gibt diese nicht an die Gegenparteien von Sicherungsgeschäften weiter. Darüber hinaus sind Sicherheitsmaßnahmen wie 2FA (die Zwei-Faktor-Authentisierung) möglich. Es gibt eine Einlagensicherung bis 100.000 Euro.
Support
Die Öffnungszeiten des deutschsprachigen Kundenservices betragen: Montag bis Freitag von 08:30-20:00 Uhr. Die Kontaktaufnahme ist dabei telefonisch, via E-Mail oder über WhatsApp-Chat möglich.
Benutzerfreundlichkeit
Neben der preisgekrönten, hauseigenen IG-Handelsplattform ist auch die Trading-App für das Smartphone und Tablet sehr intuitiv.
Features
Der Weltmarktführer für CFDs (nach Umsatz) hat eine insgesamt sehr umfangreiche Produktpalette. Zu dieser zählen Rohstoffe, Aktien, Indizes, Devisen und Kryptos. Es stehen dabei verschiedene Tradingplattformen zur Verfügung: Die IG-eigene webbasierte Handelsplattform und mobile Apps für iOS und Android, TradingView, L2-Dealer, ProRealTime, MetaTrader4 (MT4) und Progressive Web-App (PWA)
IG bietet dabei keinen direkten Handel mit Aktien, Anleihen, Futures, ETFs und Fonds an. Das Unternehmen bietet Anlegern die Möglichkeit, über derivative Finanzprodukte wie CFDs an den Kursentwicklungen der entsprechenden Basiswerte zu partizipieren.
Das Ganze ist mit den längsten Handelszeiten des Marktes möglich. So ist Trading rund um die Uhr verfügbar, und das zum Teil ohne Transaktionskosten bei ausschließlich engen Spreads.
Optionen und CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 Prozent der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Du solltest überlegen, ob du verstehst, wie CFDs funktionieren, und ob du es dir leisten kannst, das hohe Risiko einzugehen, dein Geld zu verlieren. Optionen und Wertpapiere, die IG anbietet, sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren.