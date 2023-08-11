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CFD Indizes Forex Edelmetalle Futures

Der Weltmarktführer für CFDs (nach Umsatz) hat eine insgesamt sehr umfangreiche Produktpalette. Zu dieser zählen Rohstoffe, Aktien, Indizes, Devisen und Kryptos. Es stehen dabei verschiedene Tradingplattformen zur Verfügung: Die IG-eigene webbasierte Handelsplattform und mobile Apps für iOS und Android, TradingView, L2-Dealer, ProRealTime, MetaTrader4 (MT4) und Progressive Web-App (PWA)



IG bietet dabei keinen direkten Handel mit Aktien, Anleihen, Futures, ETFs und Fonds an. Das Unternehmen bietet Anlegern die Möglichkeit, über derivative Finanzprodukte wie CFDs an den Kursentwicklungen der entsprechenden Basiswerte zu partizipieren.

Das Ganze ist mit den längsten Handelszeiten des Marktes möglich. So ist Trading rund um die Uhr verfügbar, und das zum Teil ohne Transaktionskosten bei ausschließlich engen Spreads.