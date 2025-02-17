Bitwise – Test und Erfahrungen
Bitwise ist ein spezialisierter Anbieter für Krypto-Investments und verwaltet weltweit Vermögenswerte in Milliardenhöhe. In Europa bietet das Unternehmen Anlegern unter anderem einen börsengehandelten Zugang zu Kryptowährungen über Exchange Traded Products (ETPs). Diese können ganz ohne eine eigene Wallet bequem über das Wertpapierdepot bei Banken und Brokern gehandelt werden.
Seit 2017 entwickelt Bitwise Anlagelösungen rund um digitale Assets und gehört heute zu den etablierten Anbietern in diesem Bereich. Im deutschsprachigen Raum ist Bitwise seit 2020 aktiv, damals noch unter dem Namen ETC Group, dem Emittenten des ersten börsengehandelten Bitcoin-Produkts an der Frankfurter Wertpapierbörse Xetra.
Was ist Bitwise?
Bitwise bietet regulierte Anlageprodukte für Investments in Kryptowährungen mit Standort in Deutschland. Über börsengehandelte ETPs können Anleger einfach und ohne eigene Wallet in einzelne Kryptowährungen oder Krypto-Baskets investieren. Das geht direkt über ihr Wertpapierdepot bei Banken und Brokern.
Die ETPs sind vollständig mit Kryptowährungen hinterlegt und werden wie Aktien oder ETFs an regulierten Börsen gehandelt. Bitwise legt dabei Wert auf Transparenz, hohe Abbildungsqualität und Anlegerschutz.
Zahlarten
Man erwirbt die ETPs über seinen Broker. Genauso wie man dort andere Wertpapiere wie Aktien oder Fonds erwirbt, erwirbt man auch die Krypto-ETPs. Entsprechend hängt die Bezahlmethode vom jeweiligen Broker beziehungsweise der Investmentplattform ab.
Gebühren
Die Gebühren (TER) unterscheiden sich je nach ETP. Der Bitwise Core Bitcoin ETP weist beispielsweise eine Managementgebühr von 0,05 % bis zum 31. Dezember 2026 auf (ab dem 1. Januar 2027 beträgt diese voraussichtlich 0,14 %). Der Bitwise MSCI Digital Asset Select 20 ETP liegt bei 0,85 %, der Bitwise Physical Ethereum ETP bei 1,49 % und der Bitwise Physical Solana ETP bei 1,95 %.
Produktangebot
Was das Produktangebot angeht, schlägt sich der Anbieter im Vergleich mit der Konkurrenz gut. So werden 17 Krypto-ETPs gelistet, darunter zwei Basket-Produkte. Anleger bekommen hier die Möglichkeit, in die folgenden Kryptowährungen zu investieren:
- Bitcoin (BTC)
- Bitcoin und Gold (Basket, dynamische Allokation zwischen Bitcoin und Gold)
- MSCI Digital Assets Select 20 (Diversifiziert, Top 20 digitale Assets, quartalsweises Rebalancing)
- Ethereum (ETH)
- Solana (SOL)
- NEAR Protocol (NEAR)
- Hyperliquid (HYPE)
- Lighter (LIT)
- Ripple (XRP)
- Canton
- Avalanche
- Celestia
- Aptos
- Litecoin
- Cardano
Sicherheit
Die Emittentin der Bitwise ETPs ist die Bitwise Europe GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Alle Anlegergelder werden vollständig und physisch hinterlegt und bei regulierten Verwahrstellen wie der BitGo Europe GmbH in Cold Storage verwahrt. Ein unabhängiger Administrator muss jede operative Transaktion genehmigen, und ein unabhängiger Treuhänder hält das Pfandrecht an den hinterlegten Kryptowerten zugunsten der Anleger.
Support
Bei Fragen und Problemen kann man sich per E-Mail (anleger@bitwiseinvestments.com) an das Support-Team wenden. Daneben steht auch ein FAQ-Bereich mit den Antworten auf die häufigsten Fragen zur Verfügung.
Benutzerfreundlichkeit
Wer sich für die Krypto-ETPs von Bitwise entscheidet, kann von den Kursverläufen der wichtigsten Kryptowährungen profitieren, ohne selbst tiefere Kenntnisse des Krypto-Sektors zu haben. So wird Investoren der Einstieg in die Welt der Kryptowährungen stark vereinfacht. Ein klarer Pluspunkt in Punkto Benutzerfreundlichkeit. Auch sonst gibt es hier nichts auszusetzen.
Features
Neben den wichtigsten Kryptowährungen bietet Bitwise auch einen MSCI Digital Assets Select ETP an. Mit diesem ist es möglich, flächendeckende Investments zu tätigen und somit Profitchancen unter Umständen zu erhöhen.
Bitwise Core Bitcoin ETP
ISIN: DE000A4AER62
WKN: A4AER6
Bitwise Physical Bitcoin ETP
ISIN: DE000A27Z304
WKN: A27Z304
Bitwise Ethereum Staking ETP
ISIN: DE000A3G90G9
WKN: A3G90G
Bitwise Solana Staking ETP
ISIN: DE000A4A59D2
WKN: A4A59D
Bitwise Aptos Staking ETP
ISIN: DE000A4AJWU3
WKN: A4AJWU
Bitwise Physical XRP ETP
ISIN: DE000A3GYNB0
WKN: A3GYNB
Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP
ISIN: DE000A3G3ZL3
WKN A3G3ZL
Bitwise Physical Ethereum ETP
ISIN: DE000A3GMKD7
WKN: A3GMKD
Bitwise Physical Cardano ETP
ISIN: DE000A3GVKY4
WKN: A3GVKY
Bitwise Physical Litecoin ETP
ISIN: DE000A3GN5J9
WKN: A3GN5J
Bitwise Physical Solana ETP
ISIN: DE000A3GVKZ1
WKN: A3GVKZ