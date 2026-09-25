Reviews Regulierte Krypto-Börsen AMINA EU: Erfahrungen und Test

AMINA EU: Erfahrungen und Test

AMINA ist eine Krypto-Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz. Für Kunden in der EU und im Europäischen Wirtschaftsraum ist AMINA EU zuständig, eine österreichische Tochter mit MiCA-Lizenz. Sie bietet Verwahrung, Handel, Staking und verwaltete Krypto-Portfolios an.

In unserer AMINA EU Review betrachten wir Gebühren, Coins, Sicherheit, Zahlarten und Bedienung. Außerdem liest du, welche Erfahrungen unsere Community mit AMINA gemacht hat, und kannst selbst eine Bewertung abgeben.