AMINA EU: Erfahrungen und Test
AMINA ist eine Krypto-Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz. Für Kunden in der EU und im Europäischen Wirtschaftsraum ist AMINA EU zuständig, eine österreichische Tochter mit MiCA-Lizenz. Sie bietet Verwahrung, Handel, Staking und verwaltete Krypto-Portfolios an.
In unserer AMINA EU Review betrachten wir Gebühren, Coins, Sicherheit, Zahlarten und Bedienung. Außerdem liest du, welche Erfahrungen unsere Community mit AMINA gemacht hat, und kannst selbst eine Bewertung abgeben.
Neukunden, die sich bis zum 31. Oktober 2026 für das Platinum-Paket bewerben und angenommen werden, zahlen bis Ende März 2027 keine Verwahrgebühr und im ersten Monat keine Handelsgebühren. Dazu kommt ein Bonus von bis zu 3 Prozent der neu übertragenen Kryptowerte in USDG, höchstens 20.000 USG. Es gelten die Teilnahmebedingungen.
Was ist die AMINA EU?
AMINA ist eine Krypto-Grupe mit Hauptsitz in Zug, Schweiz. Die AMINA Bank AG wurde 2018 als SEBA Bank gegründet. Seit 2019 hat sie eine Lizenz als Bank und Wertpapierhändler der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA. Ende 2023 benannte sich das Unternehmen in AMINA um. AMINA Bank hat eine regulierte Zweigniederlassung in Abu Dhbi und eine regulierte Tochtergesellschaft in Hongkong.
Für Kunden in der EU und im Europäischen Wirtschaftsraum ist AMINA EU zuständig. Dahinter steht die AMINA (Austria) AG. Die Zulassung gilt in der gesamten EU sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen.
AMINA EU richtet sich an Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Kunden.
Zahlarten
Bei AMINA EU zahlst du Kryptowerte ein und lässt sie dir wieder auszahlen. Die Einzahlung von Kryptowerten ist kostenlos, eine Auszahlung kostet 200 Euro. Neben Krypto unterstützt AMINA EU die Währungen Euro, US-Dollar, Britisches Pfund und Schweizer Franken.
Einzahlungen in diesen Währungen sind laut Preisliste kostenlos. Für Auszahlungen fallen 10 Euro bei EUR und CHF an, bei USD und anderen Währungen 50 Euro. Kreditkarte, PayPal oder Apple Pay nennt der Anbieter als Zahlart nicht.
Gebühren
Die Kosten bei AMINA EU hängen vom Paket ab. Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.
- Silver ist kostenlos, mit 1,00 Prozent Handelsgebühr und 0,60 Prozent Verwahrgebühr pro Jahr.
- Gold kostet 99 Euro im Jahr, mit 0,90 Prozent Handelsgebühr und 0,35 bis 0,55 Prozent Verwahrgebühr.
- Platinum kostet 199 Euro im Monat, mit 0,65 Prozent Handelsgebühr und 0,20 bis 0,40 Prozent Verwahrgebühr.
Bei Gold und Platinum sinkt die Verwahrgebühr mit steigendem Vermögen. Kryptowerte einzuzahlen ist kostenlos. Eine Auszahlung kostet 200 Euro, die Schließung des Kontos 500 Euro. Beim Staking behält AMINA 15 Prozent der Erträge ein.
Coins
AMINA EU unterstützt laut Anbieter 21 Kryptowerte. Dazu zählen neben Bitcoin (BTC) verschiedene Altcoins, darunter:
- Ethereum (ETH)
- Solana (SOL)
- Ripple (XRP)
- Cardano (ADA)
- Avalanche (AVAX)
- Polkadot (DOT)
- Chainlink (LINK)
- Polygon (POL)
- Stellar (XLM)
- Bitcoin Cash (BCH)
- Internet Computer (ICP)
- Near Protocol (NEAR)
- Hedera (HBAR)
- Tezos (XTZ)
- Kusama (KSM)
- Aave (AAVE)
- Uniswap (UNI)
- Yearn Finance (YFI)
- Synthetix (SNX)
- Gram (ehemals Toncoin)
Sicherheit
AMINA EU ist von der österreichischen Finanzmarktaufsicht FMA nach der europäischen MiCA-Verordnung zugelassen. Die Zulassung umfasst Verwahrung, Handel, Transfers und Portfolioverwaltung. AMINA EU ist eine Tochter der Schweizer AMINA Bank AG.
- AMINA EU verwahrt die Kryptowerte der Kunden getrennt vom eigenen Firmenvermögen
- Hot Wallets für den schnellen Zugriff schützt AMINA mit Spezialhardware, aufgeteilten Schlüsseln und mehrstufiger Anmeldung
- Cold Wallets sind vollständig offline, der Zugang ist biometrisch geschützt
Support
Den Support von AMINA EU erreichst du per E-Mail an office-eu@aminagroup.com oder über das Kontaktformular auf der Website. Bestandskunden wenden sich an ihren persönlichen Kundenberater, den Relationship Manager. Eine Telefonnummer oder einen Live-Chat nennt AMINA EU auf der Website nicht. Die EU-Website ist nur auf Englisch verfügbar.
Benutzerfreundlichkeit
Hot Wallets verwaltest du über die Online-Plattform von AMINA EU oder über die mobile App. Die Handelsplattform bündelt Orderausführung, Analysen und Portfolioverwaltung an einem Ort. Gehandelt wird rund um die Uhr, auch am Wochenende.
Die Kontoeröffnung beginnt mit einem Antrag auf der Website. Ob AMINA EU einen Kunden annimmt, hängt vom Wohnsitz, von regulatorischen Vorgaben und von der Prüfung der Eignung ab.
Features
AMINA EU deckt die wichtigsten Dienste rund um Kryptowerte ab. Zum Angebot gehören unter anderem diese Punkte.
- Verwahrung in Hot Wallets und Cold Wallets
- Krypto-Spothandel rund um die Uhr
- Staking von Kryptowerten
- Verwaltete Krypto-Portfolios (Crypto Discretionary Mandates)
- Persönlicher Kundenberater
- Für institutionelle Kunden Omnibus-Lösungen, institutionelle Liquidität, API-Anbindung, Verwahrung, Staking, Krypto-Forensik und Investmentlösungen
Fakten & Infos
- Adresse
- Seestrasse 6/13BregenzÖsterreich
- office-eu@aminagroup.com
- Webseite
- https://eu.aminagroup.com