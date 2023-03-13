360x – Test und Erfahrungen
360x ist ein Security-Token-Marktplatz. Hier ist es möglich, tokenisierte Kunst, Musik und Real Estate Assets zu kaufen und verkaufen. Um ihrem Ziel, diese neue Asset-Klasse einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, näher zu kommen, arbeitet das Unternehmen mit der Deutsche Börse Group und der Commerzbank zusammen.
Was ist 360x ?
Security-Token-Marktplätze sind derzeit relativ rar gesät. Das ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass es sich hierbei um ein neues Phänomen handelt. So war es bei unserem Test lediglich möglich, sich vorab als Investor zu registrieren. Ein ausführlicher Produkttest folgt daher in Kürze.
Zahlarten
Gebühren
Die Gebührenstruktur ist derzeit nicht festgelegt.
Produktangebot
Der Anbieter tokenisiert ausgewählte Anteile an Kunst, Immobilien und Musik. Durch die Tokenisierung wird eine Stückelung der Assets in kleinere Teile möglich. So können Nutzer ihr Portfolio diversifizieren und auch in kleineren Chargen investieren.
Sicherheit
Für den Schutz des eigenen Accounts ist es möglich, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) einzurichten.
Support
Bei Fragen und Problemen kann man das Team hinter der Plattform via E-Mail erreichen. Ein Kontakt ist sowohl in englischer als auch deutscher Sprache möglich.
Benutzerfreundlichkeit
Zum heutigen Stand (Mai 2023) ist lediglich eine Voranmeldung möglich. Daher kann zum Registrierungsprozess noch keine Erfahrung geteilt werden.
Features
Die Plattform ist darauf ausgelegt, es Investoren so einfach wie möglich zu machen. So wählt das 360x-Team laut eigenen Aussagen hochklassige Assets aus, die die Kunden der Plattform anteilig kaufen können.