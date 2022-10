Podcast

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, wie die Superreichen auf einer großen Yacht übers Mittelmeer zu schippern? Für die allermeisten Menschen bleibt dies ein Traum, da es bislang nur sogenannte Ultra High Net Worth Individuals (UHNWIs) waren, die sich diesen Luxus leisten konnten. Mit einem neuen Sharing-Economy-Ansatz, welcher das Eigentum an Yachten auf mehrere Besitzer aufteilt, soll sich dies ändern. So sollen auch “einfache” Millionäre Zugang zu Yachten der Extraklasse erhalten.

Sharing Economy im Luxussegment

Alles fing dabei mit einem Blockchain-Kurs an der Frankfurt School of Finance an. Dort haben sich Georg Oehme und Veith Hamper kennengelernt und gemeinsam an Blockchain-Anwendungsfällen getüftelt. Heraus kam das Projekt YachtingOne. Mit der Idee im Gepäck sind die beiden Gründer nach Monaco geflogen und haben dort ihr Projekt dem dortigen Yachtclub vorgestellt: mit Erfolg.

Als Gewinner des dortigen Start-up-Wettbewerbes stehen ihnen als Botschafter des Yachtclubs viele Türen offen, um den teils tradierten Sektor mit neuen Geschäftsmodellen umzugestalten, ganz im Sinne von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Inzwischen konnten sie Investoren sie an Bord holen und eine erste Yacht erwerben. Auch wenn sie in kurzer Zeit schon viel geschafft haben, stehen sie noch ganz am Anfang einer großen Idee. Wie es weitergehen soll, erzählt Georg Oehme im BTC-ECHO Experts Podcast.