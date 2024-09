Donald Trump lanciert gemeinsam mit seiner Familie ein Krypto-Projekt. Was ist bisher bekannt?

Trump vs. Harris

Podcast

Obwohl Kryptowährungen in der US-Präsidentschaftsdebatte keine Rolle gespielt haben, ist das Thema in den USA nach wie vor heiß. Schließlich sollen ein Drittel aller US-Amerikanerinnen und Amerikaner im Besitz von Kryptowährungen sein.

Das zeigt auch eine Ankündigung von Donald Trump, nach der am Montag, 16. September, das Trumpsche DeFi-Projekt World Liberty Financial lanciert werden soll. Neben dem Präsidentschaftsanwärter sind auch die Söhne Donald Jr., Eric und Barron Trump in das Projekt involviert.

SEC verhängt Rekordstrafen gegen Krypto-Unternehmen

Auch das Gebaren der SEC zeigt, dass das Thema in den Wahlkampf gehört. Schließlich setzt die US-Börsenaufsicht ihren Feldzug gegen Kryptowährungen weiter fort – und verteilt in diesem Jahr gar Rekordstrafen. Von den insgesamt 4,68 Milliarden US-Dollar machte allerdings ein Unternehmen den Löwenanteil aus.

Unsere Podcaster meinen: Es ist Zeit für eine ausgewogene Krypto-Gesetzgebung

Kraken: Holpriger Deutschland-Start

Seit dem 10. September dieses Jahres ist Kraken in Deutschland. Doch der Start verläuft nicht reibungslos – auch nicht für Mitglieder unserer Redaktion.

Wieso wir dennoch nicht unseren Kraken-Account geschlossen haben, erklären wir in dieser Episode des BTC-ECHO Recap Podcast.