Podcast

Ganz gleich, ob Porsche, Telekom oder Lufthansa: Kaum jemand hat einen besseren Überblick über die Web3-Projekte von Konzernen als Anna Graf. Schließlich ist sie bei der Bertelsmann-Tochter Arvato Systems für die Umsetzung solcher Blockchain-Projekte zuständig.

Fortnite-Vermögen monetarisieren

Für Anna Graf ist es keine Frage mehr, ob sich in Zukunft der Besitz von digitalen Gegenständen in Tokenform etablieren wird. Eine digitale Garderobe ist bei ihr bereits heute Realität. So besitzt sie als Fortnite Gamerin unter anderem diverse Skins, also benutzerdefinierte Grafikpakete für Waffen und Kleidung, die sie gerne handeln würde, aber aufgrund mangelnder Tokenisierung nicht kann. Doch das dürfte sich in Zukunft ändern.

Mit dem Lufthansa NFT bei Starbucks bezahlen?

Dank Polygon (MATIC) und Co. sieht sie in den kommenden fünf Jahren eine neue Form digitaler Wertschöpfung entstehen, die ein neues Level an kollaborativer Zusammenarbeit zwischen Unternehmen ermöglicht.

Konkret ermöglichen offene Blockchains, dass beispielsweise Prämien von Treueprogrammen gehandelt und auch bei anderen Unternehmen eingetauscht werden können. Theoretisch könnte es in Zukunft so möglich sein, dass Nutzer mit ihrem NFT von beispielsweise Lufthansa einen Kaffee bei Starbucks kaufen können.