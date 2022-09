Will Do Kwon uns eigentlich alle auf den Arm nehmen?

Dass Do Kwon mittlerweile in 194 Ländern steckbrieflich gesucht wird, scheint den Gründer der Pleite-Blockchain Terra LUNA nicht weiter zu stören. Gaslightet der mutmaßliche Verantwortliche eines der größten Crashs in der Geschichte des Kryptosektors die ganze Welt?