Kaum jemand hat die Finanzkrise 2008 so hautnah miterlebt, wie Dr. Marco Krohn. Der promovierte Physiker war als Investmentbanker für Asset backed Securities verantwortlich, jene Finanzprodukte, die zum großen Crash geführt haben. Im Podcast erzählt er seine Geschichte und warum die Filme The Big Short und Margin Call verdammt nah an der Realität sind.

Bitcoin und der Sinneswandel

Im Jahr 2011 stieß Krohn dann erstmals auf Bitcoin. Nach anfänglicher Skepsis dauerte es nur wenige Stunden, bis er realisierte, dass er es mit einer der größten Erfindungen seit dem Internet zu tun hat. Er hinterfragte das bestehende Finanzsystem und entschied sich dazu, einen neuen Weg einzuschlagen.

Mit Gleichgesinnten tauschte er sich aus und zog Mining-Anlagen hoch. Das Ergebnis war Genesis Mining, der größten Bitcoin-Cloud-Miner der Welt.

Auf die Frage, welches Projekt er neben Bitcoin besonders spannend findet, erklärt er, warum Avalanche aus seiner Sicht eine ganz besondere Blockchain-Lösung darstellt.