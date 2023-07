Vanguard mit Mega-Investment in Bitcoin Mining

Podcast

Jetzt ist auch der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt an Bord. Mit 500 Millionen US-Dollar (USD) investiert Vanguard eine beträchtliche Stange Geld in den Bitcoin-Sektor. Anstatt von BTC kauft sich der Investment-Gigant aber in namhafte Mining-Unternehmen wie Marathon Digital und Riot Blockchain ein.

Die Bullen frohlocken.

Poolin: Mining Pool liquidiert 70.000 BTC

On-Chain-Daten zeigen bemerkenswerte Aktivitäten eines der größten Mining Pools der Welt: Die Rede ist von Poolin. Seit Ende Mai überweist das Unternehmen BTC im Gesamtwert von über 2 Milliarden USD an Binance.

Wir fragen uns: Was soll das? Und droht ein neuer Abverkauf am Markt?

Google: Unternehmen öffnet sich für NFTs

Paukenschlag bei Google. Android-Nutzer:innen können alsbald Apps herunterladen, die NFTs und Web3-Inhalte integrieren.

Vormals hatte sich das Unternehmen gegen NFTs gesperrt.

Was das bedeutet, erfahrt ihr in dieser Ausgabe des BTC-ECHO Recap Podcast.