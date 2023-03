Podcast

Silvergate war die Schlüsselbank der meisten Krypto-Börsen in den USA, ihre zentrale Brücke zum Fiat-System. Nun gerät sie ins Wanken und sorgt damit für große Unsicherheit am Markt. US-Behörden werfen der kryptofreundlichen Bank u.a. Betrug und Geldwäsche vor – auch in Verbindung mit FTX. Die Folge: ein massiver Vertrauensverlust und Kursabsturz der Aktie. Ehemalige Geschäftspartner wie Coinbase, Gemini und Co. wenden sich ab.

SEC vs. Krypto: Wer profitiert vom harten Kurs?

All dies geschieht unter dem Vorzeichen eines großen Krypto-Crackdowns in den USA, auch Operation Choke Point 2.0. genannt. Die SEC will Krypto vom Fiat-System abschneiden, so das Narrativ. Moderator Peter Büscher und Marktexperte Stefan Lübeck analysieren die Lage: Welche Wettbewerber können die Anteile von Silvergate aufsaugen? Was für ein Ziel verfolgt die SEC mit ihrem Regulierungswahn? Und wer profitiert am Ende am meisten?

Außerdem erfahrt ihr wie immer die wichtigsten Termine der anstehenden Handelswoche sowie die nächsten relevanten Kursziele bei Bitcoin.