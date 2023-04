Erst kam das Doge-Logo, jetzt lässt sich über eToro auch Krypto auf Twitter kaufen. Außerdem: So profitiert Ethereum vom Shanghai-Update.

Twitter goes Krypto: So bullish sind Elon Musks Pläne

Podcast

Viel Wirbel um Twitter: Das blaue Verifizierungshäkchen ist seit dem 1. April für alle Accounts kostenpflichtig, was u. a. für Streit mit der New York Times sorgte, das Dogecoin-Logo ersetzte temporär den bekannten Twitter-Vogel, Twitter wurde sogar umfirmiert und ist jetzt offiziell Teil der X-Corp-Holding. Durch die ganz frische Partnerschaft mit eToro soll es möglich sein, über den ursprünglichen Kurznachrichtendienst Aktien und Kryptowährungen kaufen zu können. Was sind Elon Musks finale Pläne mit Twitter und welche Auswirkungen hat das auf Krypto-Markt?

Seit dem erfolgreich verlaufenen Shanghai-Update und dem damit verbundenen Shapelle-Update vom 12. April ist es ETH-Stakern möglich, wieder über ihre teilweise schon seit November 2020 gestakten ETH zu verfügen. Das hat für Angst gesorgt. Viele befürchteten einen schnellen Abverkauf. Wir zeigen: Der ist nicht eingetreten. Die Entwicklung ist sogar sehr bullisch für Ethereum. Und noch andere Projekte werden davon profitieren.

Wir werfen auch einen Blick auf das deutsche Projekt Radix. Der dazugehörige XRD-Coin konnte seinen Wert in der letzten Woche um 67 Prozent steigern. Doch was hat es mit diesem Projekt auf sich und warum könnte ihm eine sehr erträgliche Zukunft bevorstehen?

Außerdem erfahrt ihr die wichtigsten Termine dieser Handelswoche und zum Abschluss erwarten euch wie gewohnt die aktuell relevanten Kursziele für Bitcoin.