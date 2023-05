Die Transaktionskosten sowohl bei Ethereum als auch bei Bitcoin sind letzte Woche durch die Decke gegangen. Was die Ursache dafür war, wie die aktuelle Entwicklung ist und ob wir uns weiter mit diesen hohen Gebühren herumschlagen müssen, das erfahrt ihr in diesem Podcast.

Podcast

30 US-Dollar für eine Bitcoin-Transaktion, bis zu 100 für eine Ethereum-Überweisung – was nach einem unglücklichen Fehler auf Anwenderseite klingt, war in den letzten Tagen traurige Blockchain-Realität. Der Blockspace wurde maximal ausgenutzt und wer seine Transaktion unterbringen wollte, der musste dafür tief in die Tasche greifen. Über die dahintersteckenden Gründe und ob eine Besserung in Sicht ist, sprechen Marktexperte Stefan Lübeck und Moderator Peter Büscher.

Außerdem werfen sie einen Blick auf den Wochengewinner KAVA und beleuchten die Frage, warum Staking derzeit so attraktiv ist.

Investieren in Memecoins – eine persönliche Erfahrung

Memecoins sind zurzeit in aller Munde, versprechen sie doch schnellen Reichtum bei wenigen hundert Euro Einsatz. Unsere beiden Podcaster Stefan und Peter haben letzte Woche selbst in einen Memecoin investiert und teilen ihre Erfahrungen mit euch. Damit seid ihr über einige Fallstricke informiert, könnt solche Projekte besser einschätzen und erhaltet ein paar wertvolle Tipps, wie man potenziell erfolgreiche Token ausfindig machen kann.

Zusätzlich erfahrt ihr die wichtigsten Termine dieser Handelswoche und zum Abschluss erwarten euch wie gewohnt die aktuell relevanten Kursziele für Bitcoin.