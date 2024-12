Podcast

Sie sind mittlerweile überall: Trader, VCs, Influencer, Künstler. KIs überrennen 2024 das Internet. Und vor allem: den Krypto-Space. Sogenannte KI-Agenten werden klüger und besser und autonomer. Blockchain gibt ihnen die Möglichkeit, unabhängig zu handeln. Keiner kann sie stoppen.

Geht es nach Experten und Entwicklern in der KI- und Kryptobranche, ist das erst der Anfang. Am Horizont sehen sie: den größten Wandel der Menschheitsgeschichte. Sie sprechen der Erfindung einer AGI, kurz für Artificial General Intelligence. Eine KI, die vollkommen autonom agiert und in den meisten Bereichen dem normalen Menschen weit überlegen ist.

Eine der Gruppen, die daran arbeitet: SingularityNET. Als Teil der Artificial Superintelligence Alliance wollen sie eine AGI kreieren. Und das schon bis 2026. Im Interview erklärt CEO Janet Adams, was sie von dieser KI erwartet, welche Fortschritte sie gemacht haben – und wie es ist, einen Roboter als Kollegin zu haben.