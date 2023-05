Podcast

Zwei Milliarden US-Dollar Handelsvolumen am Launchtag, namhafte VCs, große Versprechen: Wäre SUI eine Aktie, stände sie nach ihrem Start am Mittwoch auf Platz 20 der meistgetradeten Assets – vor Netflix oder JPMorgan. Ist der Hype gerechtfertigt? Oder wird das Projekt wie so viele in der Versenkung verschwinden? Ein Deep Dive.

So trotzt Bitcoin der US-Bankenkrise

Erst muss mit der First Republic diese Woche die 14. größte US-Bank gerettet werden, dann geraten auch noch die regionalen Banken in Schieflage. Über 2000 Banken sollen laut einem Bericht insolvent sein. Der große Profiteur: Bitcoin. Ist seine Zeit gekommen?

Grünes BTC-Mining im “glücklichsten Land der Welt”

Bhutan outet sich diese Woche als heimlicher Bitcoin-Bulle. Seit Jahren akkumuliert das Land am Himalaya heimlich digitales Gold und schürft es auch. Nun will man mit 500 Millionen US-Dollar eine “grüne Mining-Industrie” aufbauen. Das sind die ambitionierten Pläne, von denen selbst El Salvador was lernen könnte.